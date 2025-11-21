Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco, se disculpó por el uso de la fuerza policial empleada contra los asistentes de la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025.

“Les ofrecí una disculpa a todas y todos los que tuvieron algún agravio a su persona ese día. Vamos a mejorar nuestro trabajo para evitar que vuelva a ocurrir este episodio”. Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco

Durante un breve encuentro con los medios, el secretario de Seguridad de Jalisco reconoció que hubo un mal actuar por parte de los policías y prometió mejorar su trabajo para que este episodio no vuelva a ocurrir.

Marcha de la Generación Z (Mario Jasso / Mario Jasso)

El secretario de Seguridad de Jalisco aceptó que se dio un mal uso de la fuerza policial contra la Generación Z el pasado 15 de noviembre y aseguró que no van a permitir que estas acciones se repitan.

Asimismo, el secretario de Seguridad del estado Jalisco ofreció una disculpa a todos los afectados y aseguró que capacitarán al personal en derechos humanos y en el uso proporcional y racional de la fuerza.

Cabe mencionar que tras la marcha de la Generación Z en Jalisco, 40 personas fueron detenidas, de las cuales, 32 llevarán su proceso en libertad y ocho fueron vinculados a proceso y continúan en prisión preventiva.