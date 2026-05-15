Layda Sansores, gobernadora del estado de Campeche, rechazó usar joyería de lujo en medio de las críticas tras ser exhibida por presuntamente usar un collar de la prestigiosa firma Cartier.

“En mi vida jamás me he comprado una prendita. Solo me compro las pulseritas de plástico que hacen las artesanas, es lo único que yo pago. Jamás a mí no me da por eso” Layda Sansores

Así lo sentenció la mandataria estatal durante la transmisión de su programa El Martes del Jaguar, en el que respondió a la polémica que se ha generado a su alrededor.

Al negar ser dueña de joyas de lujo, Layda Sansores resaltó que solo usa prendas de fantasía fabricadas por artesanas, pues a ella no le “da” para comprar los lujos que se le atribuyen.

Layda Sansores niega usar joyería de lujo

El viernes 8 de mayo, el periodista Jorge García Orozco acusó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue captada usando una collar Cartier valuado en 590 mil pesos.

De acuerdo con lo reportado, se trata de un collar de oro amarillo 750/1000 con una piedra granate tsavorita y 32 diamantes talla brillante, sin embargo, la mandataria rechazó ser dueña de la prenda.

Durante la emisión del Martes del Jaguar del 12 de mayo, Layda Sansores negó la acusación y sostuvo que ella no tiene el dinero suficiente para poder comprar ese tipo de lujos.

“A mí no me da por eso. Las tengo porque es alguien que me lo dio en la vida, que me quería y a quien yo quería, y alguien a quien yo quiero y me quiere, y las tengo. Luego ni me las quito, me las dejo, con esas me duermo y me levanto” Layda Sansores

En ese sentido, la gobernadora aseveró incluso que nunca en su vida ha comprado algo de ese tipo, pues lo único que ella adquiere son solo pulseras de plástico que realizan artesanas.

De la misma forma, refirió que algunas de las joyas que porta, han sido regalos de personas cercanas, pero fue enfática al señalar que ella no ha comprado joyas de lujo.

"No vengo a tomar el dinero de la gente. Eso es inaceptable", asegura Layda Sansores tras ser exhibida con joyería de Cartier valuada en 1 mdp



"Son pulseritas de plástico que hacen las artesanas", dice pic.twitter.com/jomiO0Dr38 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 14, 2026

Layda Sansores afirma que nunca ha tomado el dinero del pueblo

Al rechazar que use joyería de lujo porque no tiene el dinero para comprar prendas de ese tipo, la gobernadora Layda Sansores, señaló que tampoco ha tomado nunca el dinero del pueblo.

Sobre ello, la mandataria estatal refirió que en ocasiones le han regalado accesorios de oro que usa de forma cotidiana, pero resaltó que eso no significa que se aproveche de la gente.

“Yo soy así, lo he tenido siempre, yo no vengo a tomar del dinero del pueblo, que eso sería inaceptable" Layda Sansores

Finalmente, Layda Sansores señaló que lo importante no son las posesiones o las joyas que puedan poseerse, sino “lo que está dentro de tu corazón, de tu alma”.