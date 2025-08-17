Layda Sansores, gobernadora de Campeche morenista, compartió un video bailando con su familia durante su polémico viaje de vacaciones.

En días pasados las vacaciones de los del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), han sido tema de discusión en la vida pública de México debido a que han viajado a destinos como Europa o Japón.

Son diferentes miembros de Morena los que han viajado al extranjero, incluyendo gobernadores, lo que ha generado el cuestionamiento sobre los recursos con los que se han hecho estos viajes.

Ahora, Layda Sansores, gobernadora de Campeche ha entrado a esta discusión explicando el motivo de su viaje hacia Ámsterdam, capital de Los Países Bajos, donde tiene familia.

Layda Sansores comparte video bailando con su familia durante polémico viaje de vacaciones en Ámsterdam

Desde su cuenta oficial de redes sociales, Layda Sansores compartió un video bailando con su familia durante en su polémico viaje de vacaciones en Ámsterdam.

En su publicación la gobernadora de Campeche, quiso compartir el alegre momento con sus seguidores donde aparece en el video bailando en campañía de sus familiares.

En esta publicación comparte sus vacaciones a quienes dice que la comprenden y a quienes la critican por la misma razón.

Explica que sólo tomó 6 días de vacaciones que pidió al Congreso y son las únicas que ha tomado en el año.

Sobre estas vacaciones, Layda Sansores explica que salió del país para reunirse con su familia porque fue a celebrar su cumpleaños con una de sus hijas y sus dos nietas.

En el video se puede ver a Layda Sansores bailando con la canción de fondo, Amor de mis amores de Margarita, la diosa de la cumbia.

También en esta publicación Layda Sansores explica que fue Ámsterdam porque su hija Layda no puede salir del país porque le están gestionando el asilio para proteger su vida.

Como en otras ocasiones Layda Sansores ha explicado que su hija ha enfrentado un proceso de persecución política el cual hasta esta documentado y el cuál les ha hecho pagar “elevadas facturas”.

“Les comparto este momento alegre a los que me comprenden y también a los que critican que haya tomado vacaciones (seis días pedí permiso al Congreso), las únicas del año. Fui a pasar mi cumpleaños con una de mis hijas y mis dos únicas nietas, que me enloquecen. Mi hija Layda no puede salir del país que le está gestionando el asilo para proteger su vida. Hacer documentales sobre casos de injusticia, a veces, te obliga a pagar elevadas facturas. Lo pasé con ellas, con mis otros dos hijos, mis hermanas y parte de mi tribu que alcanzó a llegar. Cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo en que se encuentren; “digan lo que digan los demás“. Layda Sansores en X