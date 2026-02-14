El titular de la Secretaría de Turismo estatal, Roberto Monroy García, presentó en la capital del país la edición 2026 de la K’uínchekua, la gran fiesta de Michoacán que regresa por quinto año consecutivo a Las Yácatas en Tzintzuntzan.

Este evento celebra a las culturas de Michoacán a través de la música, el canto, la danza, la gastronomía y otras expresiones de su gente, que cada año se reúnen en un mismo escenario para mostrar su riqueza.

En esta edición, el gran convite tendrá una sola presentación, programada para el domingo 15 de marzo a las 4 de la tarde, y recorrerá las calles principales de Tzintzuntzan.

K’uínchekua 2026 celebrará cultura purépecha en Las Yácatas (Cortesía)

El funcionario explicó que esta celebración parte del concurso de danza de Zacán, en la Meseta Purépecha. Ahora, gracias a la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se creó el formato actual del evento.

Se trata, explicó Monroy García, de una iniciativa con respeto, orden, dignidad y acompañamiento para compartir con más gente las tradiciones del pueblo purépecha. En esta edición, el evento contará con la participación de 350 portadoras y portadores de tradición provenientes de pueblos originarios y de comunidades interculturales.

K’uínchekua, gran fiesta del pueblo purépecha

El secretario apuntó que por primera vez en la historia de la K’uínchekua habrá boletos a la venta en cada uno de los días del evento, con un costo de mil pesos cada uno, dinero que se irá íntegro a las comunidades purépechas involucradas. Adicionalmente, se distribuirán de manera gratuita dos mil boletos por cada día del evento.

Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, se mostró segura de que la K’uínchekua atraerá cada vez a más visitantes para convertirse en un referente de la cultura mexicana ante el mundo.

K’uínchekua 2026 celebrará cultura purépecha en Las Yácatas (Cortesía)

También destacó que la organización de la gran fiesta del estado forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre pasado.