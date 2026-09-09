La senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla respondió a la información difundida sobre un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades de Estados Unidos y cuestionó la existencia del documento que presuntamente respaldaría el señalamiento.

La senadora de Morena, Julieta Ramírez fijó postura a través de sus redes sociales, donde publicó un video en el que aparece un reloj de arena, en referencia al tiempo transcurrido sin que, según su postura, se haya presentado públicamente el documento que supuestamente habría firmado.

Ramírez también cuestionó la autenticidad del material difundido y señaló que aparentaba haber sido elaborado mediante un programa de edición como Paint.

Julieta Ramírez cuestiona supuesto acuerdo con EU

La senadora con licencia, Julieta Ramírez reaccionó al material después de que N+ difundiera información relacionada con un supuesto acuerdo entre la legisladora y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con la versión difundida por el medio, el documento estaría relacionado con una colaboración entre la senadora y autoridades estadounidenses.

Ante estos señalamientos, la senadora con licencia, Julieta Ramírez negó públicamente haber suscrito un acuerdo de esas características y pidió que se mostrara el documento utilizado para sustentar la información.

La controversia también involucró al periodista Enrique Acevedo, luego de que el conductor difundiera información relacionada con el caso. La senadora con licencia mantuvo su postura y volvió a cuestionar la existencia del supuesto documento.

La autenticidad del documento está en el centro de la polémica

La información difundida por N+ sostiene que existen elementos documentales que respaldan los señalamientos. Sin embargo,la senadora con licencia Julieta Ramírez ha cuestionado públicamente el material y solicitado que se presente la documentación correspondiente.

De esta manera, la controversia se mantiene alrededor de la autenticidad, origen y alcance del supuesto acuerdo, sin que las posiciones enfrentadas hayan sido conciliadas.

El episodio ocurre mientras la senadora con licencia Julieta Ramírez es considerada uno de los perfiles de Morena mencionados en el escenario político de Baja California rumbo a la definición de la candidatura para la gubernatura del estado.

La senadora con licencia Julieta Ramírez ha insistido en que se presente la documentación que sustente los señalamientos, mientras que el medio mantiene la versión de que cuenta con elementos para respaldar la información difundida.