El presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal, llamó a construir acuerdos para atender problemas como seguridad, pobreza, productividad, educación y salud, al tiempo que destacó las oportunidades que representan la inteligencia artificial y la investigación científica para México.

Durante la entrega del Premio Eugenio Garza Sada 2026, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández, destacó el proyecto OriGen, de TecSalud, iniciativa en la que su empresa participa desde su inicio y que reúne información voluntaria de más de 100 mil adultos mexicanos para avanzar en la secuenciación del exoma y el genoma.

De acuerdo con el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández, el análisis mediante inteligencia artificial de información genética, ambiental y clínica puede contribuir a identificar factores asociados con enfermedades prioritarias y fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento para la población mexicana.

Fernández Carbajal destaca oportunidades de la inteligencia artificial

El presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal, señaló al Tecnológico de Monterrey como una institución con oportunidad y responsabilidad para convertirse en un referente de inteligencia artificial en América Latina, tanto por su actividad académica y de investigación como por su fortaleza institucional.

El presidente ejecutivo de FEMSA también vinculó el desarrollo económico con la posibilidad de ampliar el acceso al empleo formal y generar patrimonio. Explicó que una buena educación facilita el acceso a un trabajo formal, mientras que un empleo digno permite ahorrar, adquirir una vivienda y planear el retiro.

A partir de esta relación, planteó que la productividad debe acompañarse de capacitación, salud, cultura, deporte, ahorro, crédito y acceso a vivienda como parte de una estrategia para combatir la pobreza y favorecer la movilidad social.

El presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal, también hizo referencia al entorno internacional y señaló que México atraviesa una etapa marcada por el reacomodo del poder mundial, la competencia entre potencias y los cambios tecnológicos.

Vivimos una era de retos y dificultades, pero también de oportunidades. Nuestra tarea es aprovecharlas, para enfrentar el doble desafío de preservar la dignidad, que se expresa en la forma de libertad y democracia, y en el desarrollo económico y tecnológico de todos los mexicanos. José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA

Empresario pide acuerdos para atender seguridad y problemas estructurales

Durante su intervención, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal, cuestionó que la polarización política e ideológica desplace la discusión de los problemas estructurales del país y planteó la necesidad de generar acuerdos en torno a seguridad, crecimiento, productividad, pobreza, educación y salud.

En materia de seguridad, reconoció avances durante los últimos dos años a partir de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades. También llamó a mantener los esfuerzos contra la extorsión, la corrupción y la impunidad.

Otro de los temas abordados fue el Estado de Derecho. El presidente de FEMSA sostuvo que la existencia de reglas que generen certidumbre favorece la convivencia y facilita el desarrollo de las comunidades. Sobre la participación ciudadana, señaló que las personas tienen responsabilidad en los asuntos públicos y llamó a actuar con información y criterio.

En esta era de la inteligencia artificial, conservemos el buen juicio. Ante la volatilidad, templanza, y frente a la polarización, la voluntad de encontrarnos. José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA

El mensaje se dio durante la entrega del Premio Eugenio Garza Sada 2026, creado en 1993 por FEMSA y el Tecnológico de Monterrey para reconocer iniciativas de liderazgo, emprendimiento e innovación social.

En esta edición fueron reconocidos Eric Hágsater Gartenberg, en Liderazgo Empresarial Humanista; Formando Emprendedores Sociales, A.B.P., en la categoría de Organizaciones; y OAKs Filtration, proyecto encabezado por Luis Ángel Robles Morales, en Innovación Social Estudiantil.

Desde su creación, el premio suma 81 ganadores, cuyas iniciativas han beneficiado a más de 9 millones de personas.