El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, se reunió en la Ciudad de México con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Marina para revisar los avances del Plan Bienestar Metropolitano y la tercera fase de ampliación del Puerto de Altura de Progreso.

En los encuentros participaron el director general de Conagua, Efraín Morales López, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, con quienes el mandatario dio seguimiento a proyectos de infraestructura hidráulica y portuaria impulsados en coordinación con el Gobierno de México.

Plan Bienestar Metropolitano contempla obras de agua para Mérida

Durante la reunión con el titular de Conagua, Díaz Mena revisó las acciones del Plan Bienestar Metropolitano enfocadas en mejorar el suministro de agua potable y la presión en la red, ampliar la cobertura de saneamiento y proteger el acuífero.

Las obras están dirigidas a colonias, comisarías y municipios conurbados de Mérida que presentan rezagos históricos en estos servicios.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de Yucatán, el plan contempla una inversión de 4 mil 490.9 millones de pesos durante tres años, destinada a proyectos de agua potable, seguridad y movilidad.

Joaquín Díaz Mena revisa obras de agua para Mérida y ampliación del Puerto de Progreso (Cortesía )

Puerto de Progreso ampliará su superficie de 34 a 114 hectáreas

En el encuentro con el secretario de Marina, el gobernador revisó los avances de la tercera fase de ampliación del Puerto de Altura de Progreso, obra a cargo del Gobierno Federal que comenzó hace unos días.

Esta etapa contempla el dragado de más de 3 millones de metros cúbicos, mediante la draga Fernando de Magallanes. Con los trabajos, la superficie portuaria pasará de 34 a 114 hectáreas, mediante la construcción de dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una.

El objetivo del proyecto es ampliar la capacidad del puerto para recibir embarcaciones de mayor tamaño, agilizar el movimiento de mercancías y generar empleos.

El Gobierno estatal informó que las dos primeras fases ya concluyeron. La primera, realizada por el Gobierno de Yucatán con una inversión de mil 630 millones de pesos, permitió aumentar la profundidad del canal de 11.75 a 13.30 metros.

La segunda etapa contó con una inversión privada de 948 millones de pesos, a cargo de SSA Marine México, y consistió en el dragado de la zona de cruceros.

Durante la reunión, Díaz Mena y el secretario de Marina acordaron mantener la coordinación entre la Federación, el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Progreso para dar continuidad a la obra y procurar el menor impacto posible para la población.

Acompañaron al gobernador el coordinador general de Proyectos Estratégicos, Dafne López Martínez, y el presidente municipal de Progreso, Erik Rihani González.