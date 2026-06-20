El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó la conclusión de la primera fase del dragado del Puerto de Altura de Progreso y el arranque de la segunda etapa de modernización, que contempla una inversión privada de 948 millones de pesos por parte de SSA Marine México.

El proyecto forma parte de la estrategia Renacimiento Maya y busca fortalecer la infraestructura logística del estado, impulsar el comercio, el turismo y la generación de empleos en beneficio de las familias yucatecas.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, destacó que la obra se desarrolla en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Secretaría de Marina, como parte de una visión nacional enfocada en la competitividad y la prosperidad compartida.

El proyecto busca consolidar a Yucatán como un polo logístico y comercial estratégico del sureste mexicano. (cortesía)

Joaquín Díaz Mena fortalece la competitividad del Puerto de Progreso

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que los trabajos de la primera fase se realizaron conforme a lo planeado y permitieron ampliar la profundidad, longitud y ancho del canal de navegación.

Como parte de esta etapa se ejerció una inversión pública estatal de mil 630 millones de pesos, con lo que la profundidad pasó de 11.75 a 13.30 metros, mientras que el ancho aumentó de 150 a 180 metros.

Asimismo, anunció que la tercera fase del proyecto, a cargo de la Secretaría de Marina, ya se encuentra en proceso de licitación.

Puerto de Altura de Progreso se consolida como motor económico de Yucatán

Por su parte, el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso (Asipona), Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, destacó que los avances alcanzados son resultado del trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno y la iniciativa privada.

El director general de Asipona, Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, afirmó que el proyecto permitirá contar con un puerto más moderno, eficiente y preparado para responder a los retos de una economía global.

Mientras que el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, subrayó que el crecimiento del Puerto de Altura de Progreso representa mayores oportunidades para las empresas, productores, transportistas y pequeñas y medianas empresas que participan en las cadenas de suministro.

En su intervención director ejecutivo de SSA Marine México, Manuel Fernández Pérez, explicó que la segunda fase contempla nuevos trabajos de dragado, la ampliación del atraque de 332 a 450 metros y mejoras en la infraestructura de la terminal de cruceros.

Además, el director ejecutivo de SSA Marine México, Manuel Fernández Pérez, detalló que el puerto podrá recibir embarcaciones de mayor tamaño, como el Icon of the Seas, de 365 metros de longitud.

Se estima incrementar el número de pasajeros de 450 mil a más de un millón anuales y destinar una reserva adicional de 285 millones de pesos para mejorar la imagen de la terminal y la experiencia de los cruceristas.