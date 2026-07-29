Javier May Rodríguez supervisó los avances en la construcción del nuevo Centro de Mando y Control C5 “Escudo Olmeca”, una infraestructura estratégica con la que Tabasco fortalecerá sus capacidades de seguridad, inteligencia y atención de emergencias mediante tecnología de última generación.

Durante un recorrido por la obra, el gobernador constató el avance de la cimentación del complejo, cuya entrada en operación está prevista para el primer trimestre de 2027.

El nuevo centro permitirá mejorar la coordinación entre las corporaciones de seguridad y optimizar las labores de prevención e investigación.

Javier May supervisa construcción del C5 Escudo Olmeca para reforzar la seguridad en Tabasco. (cortesía)

C5 “Escudo Olmeca” fortalecerá la videovigilancia y la inteligencia en Tabasco

Javier May destacó que el C5 “Escudo Olmeca” contará con un sistema tecnológico de última generación que permitirá fortalecer las tareas de prevención del delito, investigación y respuesta ante emergencias.

En su primera etapa, el complejo brindará cobertura a Villahermosa y a los municipios de Centro, Cárdenas, Comalcalco y Macuspana, reforzando la vigilancia y la coordinación operativa entre las instituciones de seguridad.

El recorrido de supervisión se realizó junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López, y la titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Victoria Arévalo Zenteno.

El C5 “Escudo Olmeca” forma parte del proyecto integral “Villahermosa 2030”, una estrategia de modernización urbana que, además de fortalecer la seguridad pública, contempla obras para mejorar la movilidad y consolidar nuevos espacios destinados al desarrollo turístico y de convenciones en la capital tabasqueña.