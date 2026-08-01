Desde el poblado de Guaytalpa, en el municipio de Nacajuca, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, respondió a las críticas por el viaje que realizó a la Ciudad de México y a los señalamientos difundidos en redes sociales sobre la supuesta compra de un reloj de alto valor.

Durante una asamblea comunitaria, el mandatario estatal aseguró que el problema de inseguridad que enfrenta la entidad es consecuencia de administraciones pasadas y rechazó las acusaciones que lo señalan de encabezar un supuesto “narcogobierno”.

Javier May atribuye la violencia en Tabasco a administraciones pasadas

Javier May afirmó que los señalamientos en su contra carecen de sustento y sostuvo que fueron gobiernos anteriores los que permitieron el crecimiento de la delincuencia en el estado.

En ese contexto, responsabilizó a las administraciones encabezadas por los exgobernadores Andrés Granier Melo y Manuel Andrade Díaz del deterioro institucional en materia de seguridad.

También recordó que un exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Manuel Andrade fue detenido por autoridades federales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El gobernador sostuvo que su administración trabaja de manera permanente para atender la inseguridad y aseguró que ya se han realizado más de mil 800 detenciones, aunque reconoció que la problemática aún persiste e incluso ha generado sobrepoblación en los centros penitenciarios del estado.

Lorena Beauregard cuestionó al gobernador tras un viaje a la CDMX

Las declaraciones de Javier May se producen luego de que Lorena Beauregard de los Santos, excandidata del PAN al gobierno de Tabasco, lo confrontara durante un vuelo de la Ciudad de México a Villahermosa, donde el mandatario acudió para sostener reuniones institucionales.

La panista lo acusó de mantener un discurso de austeridad mientras presuntamente realizaba gastos que consideró contradictorios con ese principio.