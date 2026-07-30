Javier May presenta Villahermosa 2030 para transformar la capital de Tabasco.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, presentó el proyecto Villahermosa 2030, una estrategia que, aseguró, busca transformar de manera integral la capital del estado mediante acciones enfocadas en infraestructura, movilidad, seguridad y desarrollo económico.

Durante su conferencia matutina, el mandatario afirmó que el plan representa una "decisión de Estado" y sostuvo que su objetivo es sentar las bases para una ciudad con mejores condiciones para atraer inversiones y generar oportunidades de crecimiento.

No venimos a maquillar Villahermosa; venimos a reconstruirla desde sus cimientos. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

(cortesía)

Villahermosa 2030 contempla infraestructura, movilidad y seguridad

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, explicó que la estrategia contempla cuatro ejes principales: consolidar una capital competitiva para atraer turismo, congresos, empresas e inversiones; desarrollar un sistema de movilidad moderna; fortalecer la seguridad mediante tecnología, inteligencia y coordinación institucional; y renovar la infraestructura básica de la ciudad.

Entre las acciones previstas se encuentran la modernización de redes hidráulicas, drenaje sanitario, alumbrado público, banquetas, espacios urbanos y servicios públicos.

El mandatario consideró que la falta de planeación en años anteriores limitó el crecimiento de la capital tabasqueña y su capacidad para atraer inversión.

El verdadero costo ha sido no hacerlo durante tanto tiempo. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

(cortesía)

Javier May afirma que Villahermosa 2030 busca fortalecer el desarrollo económico

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, señaló que el proyecto pretende crear las condiciones para que Villahermosa recupere su papel como motor económico del estado y fortalezca su competitividad.

Asimismo, sostuvo que el desarrollo urbano debe estar respaldado por servicios públicos eficientes para garantizar un crecimiento sostenible.

No tendría sentido construir una ciudad moderna sobre servicios públicos deteriorados. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Finalmente, el gobernador afirmó que Villahermosa 2030 está concebido como una estrategia de largo plazo que trasciende el periodo de una administración estatal.