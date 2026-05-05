Javier May Rodríguez reafirmó la importancia de la defensa de la patria y la soberanía nacional durante la Ceremonia del CLXIV Aniversario de la Batalla de Puebla, al señalar que estos principios han marcado el rumbo de México frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

Desde la Plaza de la Revolución de Villahermosa, el mandatario estatal se enlazó de manera remota al acto cívico encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien respaldó en su posicionamiento como comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

Javier May respalda la soberanía nacional en conmemoración del 5 de mayo

El gobernador subrayó que México ha resistido históricamente ante intereses externos, destacando que la soberanía “no tiene precio” y que el pueblo no está dispuesto a doblegarse ante ningún intento de intervención.

Además, enfatizó que la conmemoración de la Batalla de Puebla es un recordatorio vigente de la unidad, dignidad y determinación del pueblo mexicano para defender su independencia.

Durante el acto solemne se realizó la Toma de Protesta de Bandera del Servicio Militar Nacional, donde jóvenes de la Clase 2007, remisos y mujeres voluntarias asumieron el compromiso de servir a la nación y fortalecer la defensa del país.

Javier May respalda a Claudia Sheinbaum y llama a defender la soberanía nacional. (Cortesía )

El comandante del 37° Batallón de Infantería, Fernando García Sánchez, destacó que esta fecha refuerza el sentido de identidad nacional y el vínculo entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas.

Al evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, quienes atestiguaron una ceremonia que reafirma el compromiso de Tabasco con un México libre, soberano y unido.