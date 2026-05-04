Javier May Rodríguez inauguró la Feria Tabasco 2026 en el Parque Tabasco “Dora María”, donde durante 10 días se ofrecerán actividades gratuitas, conciertos y espacios de convivencia familiar, consolidándose como una de las celebraciones más importantes del país.

Feria Tabasco 2026 arranca con conciertos masivos y acceso gratuito

El arranque en el Foro Tabasco ha estado marcado por conciertos de talla internacional. En el día inaugural, Los Tigres del Norte reunieron a 75 mil personas, mientras que en la segunda jornada Enrique Iglesias congregó a 95 mil asistentes, evidenciando la magnitud y capacidad del evento.

Durante la inauguración, Javier May destacó el sentido de comunidad que caracteriza a esta celebración, al señalar que la feria es el punto de encuentro de las y los tabasqueños, donde convergen los 17 municipios para fortalecer la identidad y la convivencia.

El mandatario subrayó que existen condiciones para disfrutar de la feria en un ambiente de tranquilidad y confianza, además de reiterar que se trata de una “Fiesta del Pueblo”, accesible para todas y todos, con artistas de primer nivel y sin costo para los asistentes.

Feria Tabasco 2026 arranca con conciertos masivos y actividades gratuitas. (Cortesía)

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, José Gabriel Rosillo Iglesias reconoció la organización del evento y el impulso al bienestar social en la entidad.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Katia Ornelas Gil, destacó que la feria también fortalece la economía local al promover la gastronomía, tradiciones y riqueza cultural de Tabasco, posicionando al estado como un destino atractivo a nivel nacional.