El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que se refuerza la atención a apagones en la entidad mediante el despliegue de brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un programa de mantenimiento e inversión que ya presenta avances.

El mandatario destacó que, a diferencia del año pasado, la infraestructura eléctrica se encuentra en mejores condiciones, por lo que se ha logrado mejorar la respuesta ante interrupciones del servicio.

Javier May refuerza plan con CFE para mejorar la red eléctrica en Tabasco

El gobernador explicó que el plan de trabajo con la CFE contempla mantenimiento integral, sustitución de equipos y construcción de subestaciones en distintos puntos del estado, como Sánchez Magallanes, Luis Gil Pérez, Jonuta y Zapatero.

También se desarrollan nuevos proyectos en Balancán, Nacajuca y la zona indígena de Centro, además de un incremento de 26 megawatts en la capacidad instalada en la región de la Chontalpa.

Señaló que este programa, proyectado a tres años, permitirá fortalecer el sistema eléctrico estatal, con subestaciones que ya están en operación y otras en proceso de construcción.

Tabasco refuerza atención a apagones con brigadas de CFE y nuevas subestaciones. (Cortesía)

Tabasco intensifica brigadas y mantenimiento para reducir apagones

En el ámbito operativo, brigadas de entre 50 y 60 electricistas realizan labores permanentes en la red eléctrica, incluyendo cambio de postes, transformadores y poda de árboles cercanos a las líneas, una de las principales causas de interrupciones.

Durante abril se realizaron 3 mil 290 acciones estratégicas, de las cuales 2 mil 980 correspondieron a poda, además del reemplazo de apartarrayos, cortacircuitos y portafusibles, con un avance del 100% en lo programado.

El gobernador añadió que la incorporación de nuevas brigadas permitirá intensificar la atención en zonas de alta demanda.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sheila Cadena Nieto, señaló que las gestiones estatales han permitido establecer mesas de trabajo permanentes con la CFE, facilitando la ejecución de obras y la atención a reportes ciudadanos.

Asimismo, informó que en 2025 se realizaron 9 mil 240 acciones de mantenimiento, y que este año se mantiene una estrategia preventiva, junto con la entrada en operación de nuevas subestaciones y la llegada de entre 50 y 100 transformadores, lo que contribuirá a garantizar el suministro eléctrico ante el aumento en la demanda.