El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó la entrega de 485 certificados del programa Viviendas del Bienestar “Construyendo Esperanza”, dirigidos a familias de los municipios de Centro y Huimanguillo.

Uno de los aspectos clave del programa es que las escrituras estarán a nombre de jefas de familia, fortaleciendo la certeza jurídica y el patrimonio de las mujeres.

Tabasco proyecta 20 mil viviendas para familias en situación vulnerable

El mandatario informó que la meta es alcanzar 20 mil acciones de vivienda durante el sexenio, lo que representa no solo mejoras en infraestructura, sino una transformación en la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Durante el evento, reafirmó que su administración trabaja para garantizar que la vivienda sea un derecho accesible, especialmente para los sectores más vulnerables, con una política social enfocada en la equidad.

Asimismo, subrayó que el gobierno estatal mantiene un acompañamiento constante a las familias, priorizando acciones que generen resultados concretos y bienestar social.

Tabasco otorga 485 certificados de Vivienda del Bienestar a jefas de familia. (Cortesía)

Por su parte, la beneficiaria Dora María Martínez Pérez compartió que contar con una vivienda propia representa la realización de un sueño que durante años parecía inalcanzable, destacando el impacto positivo del programa en su vida.

Con estas acciones, el Gobierno de Tabasco avanza en la construcción de una política social enfocada en reducir desigualdades y fortalecer el patrimonio familiar, especialmente de mujeres jefas de hogar.