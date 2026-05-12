El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, presentó los avances del proyecto “Villahermosa 2030”, una estrategia que busca renovar la infraestructura de la ciudad y convertirla en uno de los principales polos de desarrollo del sureste mexicano.

Durante la conferencia realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario explicó que este plan contempla obras de movilidad, conectividad, seguridad y desarrollo económico que modificarán de manera importante la imagen urbana de Villahermosa en los próximos años.

Villahermosa 2030 apuesta por movilidad, seguridad y turismo de negocios

Entre las acciones relevantes destaca la modernización de Paseo Tabasco, una de las avenidas con mayor actividad comercial y empresarial de la capital tabasqueña. El proyecto contempla la intervención de más de cuatro kilómetros, además de la construcción de un nuevo puente sobre el río Carrizal y nuevos pasos a desnivel.

Villahermosa 2030 generará miles de empleos y fortalecerá el turismo (cortesía)

El proyecto también incluye la construcción del nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones, recinto que tendrá capacidad para albergar hasta 20 mil personas y que busca posicionar a Villahermosa como destino clave para congresos, exposiciones y turismo de negocios.

A esto se le suma el desarrollo del C-5 “Escudo Olmeca”, considerado uno de los ejes prioritarios en materia de seguridad y vigilancia tecnológica para la zona metropolitana. Además, se contemplan mejoras en el transporte público terrestre e hídrico, con el objetivo de fortalecer la conectividad y reducir tiempos de traslado.

Villahermosa 2030 generará miles de empleos y fortalecerá el turismo (cortesía)

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, las diferentes etapas del proyecto podrían generar más de 2 mil 500 empleos directos, además de una derrama económica importante para proveedores y empresas locales.

Finalmente, Javier May señaló que esta estrategia forma parte de un programa integral de inversión pública que se desarrolla en coordinación con el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.