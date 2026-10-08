El gobernador Javier May, fortalece la atención gratuita de salud a partir de las necesidades identificadas directamente en las comunidades, con acciones que durante 2026 suman más de 1,500 lentes de armazón entregados, mil 400 cirugías de cataratas y la incorporación de tres audiómetros para ampliar la atención de pacientes con problemas de audición.

Durante una jornada de entrega masiva de lentes de armazón, a cargo de la Secretaría de Salud, el Instituto de la Beneficencia Pública y el DIF Tabasco, el gobernador de Tabasco destacó que las condiciones económicas no deben convertirse en una barrera para acceder a servicios que inciden directamente en la calidad de vida.

El mandatario señaló que una atención visual oportuna puede favorecer el aprendizaje de niñas y niños, así como brindar autonomía a las personas adultas.

Javier May entrega lentes de armazón (cortesía )

Tabasco suma cirugías de cataratas y atención auditiva

El gobernador Javier May, informó que el programa gratuito de cirugías de cataratas impulsado por su gobierno permitió realizar mil cirugías en 2025 y suma mil 400 en 2026.

Javier May entrega lentes de armazón (cortesía )

Con 600 procedimientos adicionales previstos antes de concluir el año, se alcanzarían 2 mil cirugías, incluyendo el traslado, valoración, intervención y regreso de los pacientes a sus comunidades.

A esta atención se suma ahora la incorporación de tres audiómetros de última generación para fortalecer la salud auditiva.

Uno de los equipos ya funciona en la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social del DIF estatal, mientras que los otros dos serán instalados en el Hospital del Niño y el Hospital de Comalcalco, en coordinación con el IMSS Bienestar. Estos equipos permitirán realizar estudios gratuitos y detectar oportunamente problemas de audición.

Javier May entrega lentes de armazón (cortesía )

Gobierno de Tabasco lleva atención especializada a comunidades

La estrategia busca que los servicios especializados lleguen directamente a las familias que más los necesitan y evitar que las limitaciones económicas impidan acceder a servicios fundamentales para el bienestar y la autonomía.

De acuerdo con el gobierno estatal, las necesidades identificadas directamente en las comunidades han permitido articular servicios gratuitos de salud visual y auditiva, bajo una estrategia de atención cercana a la población.

Javier May entrega lentes de armazón (cortesía )

El gobernador de Tabasco destacó que “gobernar en territorio da resultados”, al señalar que el contacto directo con las comunidades permite conocer sus necesidades y traducirlas en acciones de atención.