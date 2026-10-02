El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirmó que su administración mantiene un vínculo directo con la población y supervisó los avances del programa Sembrando Vida, en su edición estatal, durante una visita a la Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC) “El Gran Sembrador”, en Huimanguillo.

Al cumplirse los dos primeros años de su gobierno, el mandatario estatal sostuvo que la transformación ya se consolidó en Tabasco y que existe una nueva forma de gobernar cercana a las comunidades.

“Aquí no hay divorcio, nos casamos con el pueblo y aquí seguiremos por varios años más”, sostuvo Javier May durante la supervisión del programa en el poblado C-25 de Huimanguillo.

Javier May destaca inversión de mil 200 mdp en Sembrando Vida

Durante su recorrido por la CAC “El Gran Sembrador”, Javier May señaló que el cambio en la política social ha permitido que el presupuesto público llegue directamente a la población, sin intermediarios.

El gobernador afirmó que, de acuerdo con las mediciones oficiales de los últimos años, con la llegada de la Cuarta Transformación más de 13 millones de mexicanos y más de 500 mil tabasqueños han salido de la pobreza.

En este contexto, destacó que el programa Sembrando Vida cuenta con una inversión estatal anual de mil 200 millones de pesos y beneficia a alrededor de 20 mil familias, con impactos en la economía local y en las condiciones de comunidades que anteriormente, señaló, estaban destinadas al abandono.

“El Gran Sembrador” produce plantas para jornada de reforestación

La CAC “El Gran Sembrador”, ubicada en el poblado C-25 de Huimanguillo, fue creada en abril de 2025 y está integrada por 33 campesinos, de los cuales 13 son mujeres y 20 hombres.

Durante la supervisión, se informó que el grupo ha producido 40 mil plantas y mantiene otras 30 mil sembradas en parcela. Parte de estas plantas serán destinadas a la Jornada de Reforestación que prepara el gobierno estatal.

Los integrantes de la comunidad señalaron que es la primera vez que un gobernador los visita en esa localidad.

Javier May recordó que su administración alista la Jornada de Reforestación para el próximo domingo, con la meta de sembrar 2.5 millones de árboles en todo Tabasco.

La actividad forma parte de la estrategia estatal contra el cambio climático y busca fomentar el trabajo comunitario mediante la participación de habitantes de distintas localidades.

Durante la visita a Huimanguillo, el gobernador destacó la importancia de mantener los programas productivos y las acciones comunitarias como parte de las políticas implementadas por su administración en los primeros dos años de gobierno.