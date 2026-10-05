El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó este domingo el inicio de la Jornada de Reforestación 2026, que durante este mes tiene como meta sembrar 2.5 millones de árboles en 2 mil 500 hectáreas de todo el estado, con hasta 186 especies diferentes.

Javier May pone en marcha Jornada de Reforestación 2026 (cortesía )

De manera simultánea, la jornada arrancó en los 17 municipios de la entidad, con la participación de servidores públicos, estudiantes, maestros, fuerzas armadas, organizaciones civiles y ciudadanía.

Durante la actividad, realizada en la ranchería Cocoyolar, del municipio de Jonuta, el mandatario destacó que la estrategia busca recuperar la cobertura vegetal que Tabasco ha perdido durante las últimas décadas.

Se trata de crear conciencia sobre el cuidado de nuestra casa grande, nuestro planeta. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

El gobernador invitó a las familias tabasqueñas a participar activamente en esta tarea y convocó a la población a plantar árboles en sus predios, jardines o cualquier espacio verde disponible.

Javier May pone en marcha Jornada de Reforestación 2026 (cortesía )

Jornada contempla seguimiento a los árboles plantados

El gobernador Javier May explicó que habrá un seguimiento para garantizar que los arbolitos plantados puedan sobrevivir y que la actividad tenga frutos.

Esta es la segunda jornada y el próximo año haremos la tarea de sembrar un arbolito por cada tabasqueño. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

En el día de arranque se registró una participación de 10 mil tabasqueños en distintas localidades de la entidad. El registro para participar se mantendrá abierto para que, durante todo el mes, las personas interesadas aún puedan sumarse a la Jornada de Reforestación 2026.