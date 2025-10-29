¿Habrá nuevo penal en Huimanguillo, Tabasco? Javier May confirma que le propondrá a Claudia Sheinbaum la construcción de estas nuevas instalaciones.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, habló sobre la posibilidad de reemplazar el actual penal de Villahermosa.

Javier May cree que es posible la construcción de un nuevo penal en Huimanguillo, Tabasco y así se lo propondrá a Sheinbaum

En un encuentro con varios medios de comunicación, Javier May Rodríguez confesó que tiene una propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

🔹Javier May propondrá a la presidenta Claudia Sheinbaum la construcción de un nuevo complejo penitenciario en Huimanguillo, Tabasco.



El gobernador explicó que el proyecto aprovecharía 75 hectáreas ya destinadas al traslado de personas privadas de la libertad y buscaría… pic.twitter.com/nEVv3Suesj — Azucena Uresti (@azucenau) October 29, 2025

Y es que desea construir un nuevo complejo penitenciario en Huimanguillo, Tabasco, y es que resaltó que en este lugar se tiene un gran espacio.

“La idea es que en un futuro pueda ser un sistema penitenciario, tiene 75 hectáreas que donó la Federación al estado” Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Javier May Rodríguez resaltó que si bien ya se está utilizando este espacio, tiene una mayor capacidad que se puede usar como un nuevo penal.

“El proyecto da para más, esta es un área que tiene capacidad, pero está diseñado para cuatro fracciones del mismo tamaño” Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Durante su conversación, Javier May Rodríguez destacó que es un proyecto que se está analizando y se va a mandar la propuesta a Claudia Sheinbaum para poder concretarlo.

“Quedaron cimientos para desplantar otro proyecto igual, estamos analizando. Vamos a ir platicando estos temas con la presidenta de la República, para poder concretarlo” Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Javier May Rodríguez puntualizó que se espera que en un futuro se espera cerrar el actual penal de Villahermosa.

Y es que ya quedó dentro de la ciudad, por lo que la construcción de un nuevo penal en Huimanguillo, Tabasco sería una gran opción.

“En el futuro está la idea de poder cerrar el penal número 1, CRESET, porque ya quedó dentro de la ciudad y poder construir un nuevo penal” Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Claudia Sheinbaum (Especial)

Javier May confirma la realización de exámenes de confianza a custodios

Luego de una riña ocurrida en un centro penitenciario de la entidad, Javier May confirmó que se están realizando exámenes de confianza a custodios.

Javier May dejó en claro que son exámenes que se hacen constantemente con todo el personal que trabaja en los diferentes centros penitenciaros.

Dejó en claro que dependiendo de las evaluaciones se toman decisiones sobre la permanencia de los custodios.

“Todos tienen que renovar su examen de control y confianza, de acuerdo a las evaluaciones se van tomando las decisiones” Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco