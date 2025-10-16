El Gobierno del Pueblo, encabezado por Javier May, realizó el segundo envío de ayuda humanitaria para las familias afectadas por las intensas lluvias en Veracruz.

Este cargamento fue posible gracias a la solidaridad de las y los tabasqueños, quienes contribuyeron con donaciones de víveres, materiales y equipo.

Víveres, maquinaria y equipos rumbo a Tuxpan

Hasta el muelle 2 de la terminal de usos múltiples de Asipuna Dos Bocas, Paraíso, llegó este miércoles el buque ARM Isla HolBox Bal 02 de la Secretaría de Marina, encargado de trasladar la ayuda hacia el puerto de Tuxpan, Veracruz, navegando por el Golfo de México.

El cargamento incluye despensas alimentarias, productos de higiene personal y limpieza, 115 tinacos Rotoplas de uso doméstico y uno más de 10 mil litros, así como seis retroexcavadoras proporcionadas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), que también aportó pipas de agua para consumo humano.

Estamos mandando equipo, también material para trabajo, 500 carretillas, palas, material para la limpieza porque hace falta. La maquinaria de toda esa región se quedó bajo el agua, por eso están demandando este tipo de apoyo. Javier May

El buque de carga ARM tiene una eslora de 101.86 metros, manga de 15.24 metros y capacidad de 4 mil 26 toneladas. Su misión principal es transportar personal y material, además de asistir en situaciones de desastres naturales y ayuda humanitaria. Puede albergar a 178 personas con comida y alojamiento, y normalmente cuenta con una tripulación de 81 marinos.

Gobierno y Marina coordinan ayuda humanitaria

Al muelle asistieron, además, el subsecretario de Gobierno José Pablo Mora Gómez, el comandante de la III Región Naval Juan Carlos Vera Salinas, representantes navales y la directora de Concertación y Enlace de la Secretaría de Gobierno, Ariana Ávalos Córdova, quienes apoyaron en la organización de los suministros.

Javier May envía segundo cargamento de ayuda humanitaria a Veracruz. (Cortesía)

La directora de CEAS, Miren Eukene Vicente Ertze, confirmó que dos camiones vactor y una pipa partirán hoy mismo por carretera hacia Veracruz para apoyar en labores de limpieza y desazolve de alcantarillas, contribuyendo a que la población afectada recupere la normalidad lo más pronto posible.

Los operadores de los camiones vactor, Arturo Castro Ramírez y José Ángel López Córdova, expresaron sentirse contentos de colaborar durante 15 días en la recuperación de las zonas afectadas.