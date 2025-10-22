Javier May, gobernador de Tabasco, anunció que el estado será sede del Foro Nacional ICAT Ferroviario 2025, que se llevará a cabo el 30 de octubre en Villahermosa.

En el evento participarán especialistas, instituciones, empresarios, académicos y estudiantes, con el objetivo de reflexionar sobre el papel estratégico del sistema ferroviario en el desarrollo del sur-sureste de México y generar oportunidades de capacitación laboral en el sector.

Javier May impulsa la capacitación técnica y profesional en Tabasco

El gobernador destacó que, al contar Tabasco y Chiapas con estaciones del Tren Maya, se trata de una ubicación estratégica para fortalecer la formación profesional y técnica que impulsa al sureste del país.

Se abre una oportunidad para jóvenes que quieran dedicarse al sistema ferroviario, todo lo que es servicios, desde operadores, mantenimiento, (el sector) electromecánico, técnicos. Javier May

El foro contará con representantes de los Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) de todo el país y contribuirá a formar los recursos humanos que requiere el sistema ferroviario.

El Gran Salón del Hotel Tabasco Inn será la sede del evento, organizado a través de la Secretaría de Educación y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB).

Javier May anuncia Foro Nacional Ferroviario en Tabasco. (Cortesía )

El Gobierno del Estado, a través de IFORTAB, ofrece Cursos de Capacitación Ferroviaria con Especialidad en Autotransporte, orientados a formar mano de obra calificada en el sector.

Los cursos se desarrollan en cinco módulos que abarcan instalaciones fijas y materiales rodantes, topografía básica, construcción y mantenimiento de vías férreas, seguridad e higiene laboral, e introducción a la logística y servicios ferroviarios.