El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, constató los avances en la recuperación del campo durante una gira de trabajo por Macuspana, donde revisó los resultados de una política basada en la entrega directa de recursos, sin intermediarios y con coordinación entre estrategias nacionales y estatales.

El mandatario estatal subrayó que el dinero público se entrega directamente a la población, sin prácticas de corrupción ni privilegios, y destacó que el modelo se sustenta en la confianza hacia las y los productores.

Javier May refuerza compromiso con el campo de Tabasco mediante apoyo constante

El programa Sembrando Vida Tabasco beneficia a 20 mil productoras y productores con una inversión anual de 1,200 millones de pesos, lo que fortalece la soberanía alimentaria y la economía familiar.

Además, el esquema incorpora 1,200 plantas maderables por unidad productiva, generando nuevas alternativas de ingreso para las comunidades rurales.

En la ranchería El Porvenir, el gobernador dialogó con 188 sembradoras y sembradores de ocho comunidades integradas en la Comunidad de Aprendizaje Campesino La Esperanza, así como con productores de la Comunidad de Aprendizaje Pecuario La Estrella de los Ganaderos, donde verificó la operación de los programas en territorio.

En materia pecuaria, el programa Crédito Ganadero a la Palabra registra la entrega de 545 paquetes productivos, equivalentes a 5 mil 400 novillonas y 450 sementales, y proyecta más de 3 mil nacencias este año, con el 70 por ciento del ganado en gestación.

En este sentido, se prevé alcanzar más de 15 mil vientres y mil 500 sementales, con la meta de superar los 20 mil vientres para 2027.

Javier May fortalece el campo en Tabasco con Sembrando Vida y apoyo ganadero. (Cortesía)

Además, se destacó que las mujeres representan el 40 por ciento de las personas beneficiarias, y que Tabasco es la única entidad del país donde todas las Comunidades de Aprendizaje Campesino cuentan con viveros.

Finalmente, el gobernador reiteró que los cuestionamientos a estos programas responden a la pérdida de privilegios, al sostener que ahora el futuro es del pueblo, consolidando un modelo de atención directa con resultados medibles.