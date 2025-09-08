El gobernador del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez, inauguró la Expo Forestal en el municipio de Balancán, donde aseguró que desde el primer día de su administración se ha reforzado el compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente.

May Rodríguez hizo votos porque el evento sea punto de encuentro para discutir y definir prácticas de cuidado y manejo responsable de los recursos naturales de la entidad, pues se trata de un patrimonio natural que pertenece a todos.

Javier May inaugura Expo Forestal 2025 (Cortesía)

Asimismo, el mandatario hizo un reconocimiento público a las mujeres y hombres que han aprovechado el desarrollo de plantaciones para generar empleo, siempre respetando el cuidado de la naturaleza.

“Este encuentro refleja el compromiso colectivo de quienes cuidan y aprovechan de manera sostenible nuestros recursos forestales, con una visión de futuro y lo más importante, siempre con el respeto al medio ambiente” Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Tabasco ha recuperado más de 100 mil hectáreas de árboles

Javier May agregó que su gobierno trabaja por el medio ambiente “sembrando un futuro lleno de esperanza y una prosperidad compartida para nuestro Estado”.

Como ejemplo de lo anterior, destacó que gracias al programa Sembrando Vida se han recuperado en Tabasco más de 100 mil hectáreas de árboles frutales y maderables.

El gobernador también incitó a la Jornada Estatal de Reforestación que tendrá lugar el próximo 12 de octubre, evento en el que se han fijado la meta de sembrar al menos 2 millones 400 mil árboles “como una acción concreta para mitigar el cambio climático”.

Por otro lado, May atestiguó justo a representantes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) la firma del convenio para el Fomento de las Plantaciones Forestales Comerciales en Tabasco, así como del convenio entre la Cadena Productiva Forestal de Tabasco y la empresa Zepemin, del estado de Durango, para la compra-venta de madera de melina, hule y acacia para la elaboración de triplay.

La coordinadora general de Producción y Productividad de la Conafor, Silvia Murillo Cardoza, resaltó que el evento de este fin de semana en Balancán se traduce en una sola palabra: alianza.

Dijo que con estas acciones se garantiza que podamos, entre todos y no en lo individual, generar cambios positivos para el desarrollo sustentable y la producción económica.