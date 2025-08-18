Javier May, gobernador de Tabasco, informó que entre 2018 y 2024, más de 451 mil ciudadanos salieron de la pobreza en el estado.

Ello, gracias a políticas públicas que fortalecen el humanismo mexicano, como el aumento al salario mínimo, programas sociales y productivos, y protección a grupos vulnerables.

Impacto de la Cuarta Transformación

Javier May resaltó que, a nivel nacional, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza durante el sexenio de AMLO.

Señaló que la Cuarta Transformación ha revertido la desigualdad histórica y demuestra que un cambio profundo es posible.

Programas sociales en Tabasco

El gobernador Javier May detalló los programas locales, incluyendo:

‘Sembrando Vida’ para campesinos e indígenas.

‘Pescando Vida’ para pescadores.

Créditos ganaderos para 10 mil beneficiarios.

También se impulsa la soberanía alimentaria y la ampliación de la educación y becas, como parte de un plan integral de desarrollo social.

Pagos de Sembrando Vida Tabasco

Javier May anunció que 12 mil 278 sembradores de ‘Sembrando Vida’ recibirán 5 mil pesos mensuales , con una inversión total de 186 millones.

Además, 17 mil 859 hombres de 63 y 64 años recibirán la pensión de ‘Bienestar y Plenitud’, sumando más de 194 millones de pesos invertidos en el estado este año.

Javier May destaca avances en seguridad y celebra logros de jóvenes atletas tabasqueños

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que durante su participación en la Mesa de Construcción de Paz, celebrada el jueves pasado en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó junto a autoridades estatales y federales una evaluación positiva sobre la reducción de homicidios y hechos violentos en la entidad.

May Rodríguez subrayó que la coordinación y el trabajo de inteligencia han fortalecido los operativos de seguridad, mejorando la percepción ciudadana y reafirmando una política de cero impunidad. “No damos tregua a la delincuencia”, sostuvo, destacando además el respaldo absoluto del Gobierno Federal.

En la Conferencia del Gobierno del Pueblo, el mandatario reconoció el desempeño de los atletas Fernanda Ramírez del Puerto y Haniel Andrés Sánchez Magdonel, medallistas en competencias internacionales de gimnasia rítmica y karate, respectivamente. Ambos forman parte de un programa estatal de becas para 300 jóvenes.

Finalmente, anunció que continuará recorriendo el estado con las Jornadas de Atención al Pueblo. Esta semana visitará Tecoluta, en Nacajuca, y Tapijulapa, en Tacotalpa, reafirmando su compromiso de escuchar a cada ciudadano. “No nos vamos hasta atender al último que llega”, afirmó.