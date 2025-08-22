Javier May, gobernador de Tabasco, realizó un recorrido de supervisión a la planta potabilizadora de Villa Tapijulapa, en Tacotalpa, que no ha recibido mantenimiento integral desde su inauguración en 2001.

Esta planta abastece de agua a cerca de 3 mil 500 habitantes de la villa y colonias cercanas.

Estado de la planta potabilizadora de Villa Tapijulapa

Acompañado del titular de SOTOP, Javier May revisó el funcionamiento de los equipos e instalaciones que, pese a su antigüedad, suministran agua de calidad captada del río Amatan a 50 litros por segundo .

Señaló su interés en ejecutar un mantenimiento integral.

Propuesta de intervención para la planta potabilizadora de Villa Tapijulapa

La directora de la CEAS, Miren Eukene Vicente, informó que el mantenimiento incluiría la planta, sus sistemas y la zona de captación .

Así, se estudia la posibilidad de realizar los trabajos en coordinación con Conagua para garantizar la continuidad del servicio y la eficiencia de los procesos de potabilización.

La jefa de la planta, Irene Guadalupe Ponce, destacó que las tres bombas requieren mantenimiento y que la zona de captación podría cambiarse por deslaves provocados por el río .

Finalmente, subrayó que el agua se monitorea constantemente para asegurar su calidad y cumplimiento de la normatividad vigente.