Javier May y Eduardo Ramírez firmaron un convenio para fortalecer la seguridad entre Tabasco y Chiapas.

El objetivo fue la creación de una mesa técnica para intercambiar información y coordinar la contención e investigación de delitos.

Participaron autoridades estatales, federales y de seguridad.

Javier May anuncia avances y retos en seguridad

Javier May destacó progresos en Tabasco, pero reconoció la necesidad de recuperar la confianza ciudadana tras episodios de colusión con delincuentes.

Así, agradeció el apoyo federal y adelantó conversaciones similares con Veracruz para ampliar la cooperación.

Javier May y Eduardo Ramírez logran acuerdos conjuntos

El acuerdo entre Javier May y Eduardo Ramírez busca fortalecer fiscalías y secretarías de seguridad, capacitar corporaciones y mejorar el marco legal para combatir la impunidad.

Se priorizan delitos como robo de ganado, tráfico de armas y drogas, y neutralización de bandas delictivas.

Al respecto, Eduardo Ramírez valoró la colaboración para proteger municipios fronterizos, con mayor presencia de Guardia Nacional y Marina.

Finalmente, destacó el impulso a actividades económicas y turísticas, y reconoció las inversiones en el sistema penitenciario de Tabasco como ejemplo de coordinación.