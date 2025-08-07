Javier May encabezó la reunión trimestral de seguimiento del programa Sembrando Vida Tabasco, el cual está cerca de cumplir su meta 2025.

Al programa ya se registraron 20 mil beneficiarios en 14 municipios, con una inversión mensual de 100 millones de pesos en tarjetas individuales.

Acompañado por la secretaria de Bienestar, Javier May reafirmó que el objetivo del programa es devolverle la grandeza a Tabasco, reforestar el estado y fortalecer el campo.

Destacó que esta labor es responsabilidad del gobierno y de su personal.

Avances del programa Sembrando Vida Tabasco y próximas metas

El subsecretario Julio César Jerónimo informó que 12 mil sembradores ya recibieron sus tarjetas y que el 1 de septiembre se cumplirá la meta anual.

Además, se han conformado 333 Comunidades de Aprendizaje Campesino con igual número de viveros, y se espera llegar a 800.

Tabasco promete sembrar 10 millones de árboles

El gobernador Javier May informó que se han producido 2.4 millones de plantas con miras a la jornada de reforestación del 8 de octubre, cuya meta es sembrar 10 millones de árboles.

Hasta ahora ya se identificaron 610 zonas prioritarias, muchas de ellas afectadas por quemas y deforestación en cuencas de ríos.