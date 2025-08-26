Javier May destacó que en Tabasco se vive un ambiente de seguridad, esperanza y desarrollo gracias al restablecimiento de la confianza entre autoridades y ciudadanía.

En su mensaje, el gobernador subrayó que esta condición ha permitido atraer inversiones, turismo y garantizar tranquilidad en las actividades cotidianas.

Javier May celebra eventos con saldo positivo en Tabasco

Javier May resaltó que la Feria Tabasco 2025 concluyó con saldo blanco y reunió a millones de asistentes.

También mencionó la Gran Carrera de Motonáutica “50 Leguas del Grijalva”, que regresó tras 45 años, con gran participación en Villahermosa y Frontera.

Javier May invita a próximas actividades en Tabasco

El gobernador Javier May adelantó la próxima realización de la Muestra Mexicana del Cebú, además de su asistencia a las Fiestas del Queso en Tenosique y al Festival de la Barbacoa en Cunduacán .

Asimismo, encabezará la Jornada de Atención al Pueblo en Territorio en Jalapa.

Por último, informó que el 1 de septiembre acudirá a la CDMX al Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y, por la noche participará en la sesión solemne de instalación de la nueva SCJN.