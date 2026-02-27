El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, entregó títulos y escrituras a 275 planteles educativos que durante años operaron sin la regularización legal de los predios donde se ubican.

Con esta nueva jornada, suman 404 escuelas que han recibido documentación oficial desde el inicio de la actual administración estatal.

La regularización atiende un rezago patrimonial arrastrado por décadas en el sistema educativo. La falta de certeza jurídica sobre los terrenos generaba restricciones administrativas y dejaba fuera a diversos planteles de convocatorias y programas que exigen acreditar la propiedad del inmueble para autorizar recursos destinados a infraestructura, equipamiento o ampliaciones.

Javier May garantiza certeza jurídica y amplía oportunidades para planteles

Con la entrega de títulos y escrituras, las escuelas ahora podrán acceder a programas estatales y federales de mejoramiento de infraestructura, mantenimiento mayor y modernización tecnológica, cuyos lineamientos establecen como requisito indispensable la certeza jurídica del predio.

Durante la ceremonia, Javier May afirmó que esta acción brinda orden y seguridad a los espacios donde se construyen los sueños de las infancias y juventudes, y destacó que se trata de una iniciativa sencilla pero trascendente.

El mandatario señaló que la entrega de documentos convierte trámites pendientes en derechos garantizados, y recordó que por años numerosos planteles funcionaron sin regularización plena, lo que limitó proyectos de mejora y ampliación.

Por su parte, la secretaria de Educación estatal, Patricia Iparrea Sánchez, subrayó que la entrega de títulos y escrituras representa un acto de responsabilidad institucional para respaldar legalmente los espacios donde se forman miles de estudiantes.

Indicó que no solo escuelas, sino también supervisiones, jefaturas de sector y unidades de apoyo a la educación especial operaron durante años sin contar con documentación que acreditara jurídicamente los terrenos donde laboran.

Con esta estrategia, el Gobierno de Tabasco busca fortalecer la infraestructura educativa y garantizar que más planteles cuenten con condiciones legales que les permitan acceder a mayores recursos y oportunidades de desarrollo.