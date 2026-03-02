Con el objetivo de impulsar la transformación y fortalecer el bienestar de las y los tabasqueños, el gobernador Javier May anunció los programas Semilleros que Transforman, Tandas para la Mujer e Inclusión Digital para beneficiar a niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos.

Durante una conferencia de prensa, el Gobierno del Pueblo invitó a la ciudadanía a formar parte de la estrategia “Semilleros que Transforman”, la cual inició el domingo con una participación de 31 mil 900 personas que presenciaron y fueron parte de las actividades realizadas en 205 Centros Integradores.

Tabasco avanza en bienestar social con programas para jóvenes, mujeres y estudiantes

El gobernador señaló que estos programas tienen como objetivo impulsar acciones que unan, inspiren y generen oportunidades para la población, mediante las acciones positivas como torneos de futbol, voleibol, basquetbol y beisbol, así como actividades culturales como poesía, danza, lectura colectiva, marimba y oratoria, añadió.

“Invitamos a todas y todos los tabasqueños a formar parte de esta estrategia, a las y los jóvenes, a las niñas y a los niños, a las y a los adolescentes, a las familias, a los abuelos, a todos ustedes, que son el motivo de estos esfuerzos, y los esperamos para que se sumen” Javier May, gobernador de Tabasco

May Rodríguez recordó que acudió personalmente al Centro Integrador de Acachapan y Colmena para dar inicio a esta estrategia estatal y fortalecer el bienestar, la cohesión y el desarrollo integral de las juventudes, alejándolas de los vicios y malas conductas

Tandas para la Mujer apoyará a 20 mil emprendedoras en Tabasco

Durante su mensaje, el mandatario estatal señaló que en esta semana se llevará a cabo la entrega de beneficios del programa Tandas para la Mujer, que este año tiene como meta apoyar a 20 mil mujeres para fortalecer su negocio.

Además, adelantó que durante el jueves y viernes se realizarán Jornadas de Atención en los municipios de Centla y Cunduacán, donde se acercarán dependencias para facilitar trámites a la población.

Finalmente, Javier May resaltó que con el programa Inclusión Digital se entregarán tabletas electrónicas a estudiantes de primer grado de secundaria de los municipios de Paraíso, Comalcalco, Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Tacotalpa, Teapa y Jalapa, con el objetivo de favorecer a las y los estudiantes, mejorando la permanencia escolar y fortaleciendo su aprendizaje.