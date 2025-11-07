Durante la Jornada de Atención en Territorio en el Centro Integrador Cocohital de Comalcalco, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, reafirmó su compromiso con la transformando el estado, pues gracias a sus estrategias, los programas sociales estatales y federales benefician a 139 mil 724 habitantes en el municipio, con una inversión anual de tres mil millones de pesos.

Javier May destaca logros previo a su Primer Informe de Gobierno

May Rodríguez explicó que tan solo en Comalcalco, el Bienestar y Plenitud ha beneficiado a mil 696 adultos, mientras que con las Tandas para la Mujer se ha fomentado el emprendimiento de 750 mujeres, y por su parte, las Viviendas del Bienestar han beneficiado a 350 familias.

Este año Tabasco cerrará con un presupuesto histórico de casi 70 mil millones de pesos (Cortesía)

Además, detalló que con una inversión de 15 mdp se han beneficiado mil 271 personas con el programa Pensión Universal para Personas con Discapacidad. Asimismo, el programa Sembrando Vida apoya a 636 campesinas y campesinos, mientras que el Crédito Ganadero a la Palabra realizó la entrega de 73 paquetes de novillonas y un semental por paquete.

Durante el evento, estuvo presente el presidente municipal, Ovidio Peralta Suárez, quien señaló que en temas de infancias y educación, se apoya a 9 deportistas que han participado en competencias nacionales. Además, estudiantes reciben la Beca Universal ‘Rita Cetina’ y ‘Benito Juárez’, de la siguiente manera:

27 mil 983 estudiantes de secundaria

9 mil 880 estudiantes de nivel medio superior

Por otra parte, Inclusión Digital ha entregado mil 232 tabletas electrónicas a estudiantes de secundaria, y con el programa de Alimentación para el Bienestar se han beneficiado a 17 mil niñas y niños.

Entre otros resultados exitosos de programas sociales, Javier May destacó:

Atención a la Alimentación en los Primeros Mil Días de Lactancia de los Niños que Viven en Situaciones de Vulnerabilidad, que beneficia a 100 madres de familia

Programa de Atención y Alimentación a Personas en Situación de Vulnerabilidad, que atiende a mil 500 adultos mayores

Jornada de Cirugía de Cataratas, se operaron a 86 personas

Javier May destaca el trabajo de la administración

Durante su mensaje, el gobernador señaló que el “Gobierno del Pueblo” hizo grandes esfuerzos para trabajar por el bien de toda la ciudadanía para que nadie se quedara fuera de los programas sociales.

Asimismo, señaló que este año se inició con un presupuesto de 56 mil mdp y se cerrará con casi 70 mil mdp, siendo una recaudación histórica; asegurando que sin corrupción alcanza el presupuesto.

Finalmente, Javier May resaltó que en coordinación con la autoridad municipal se logró un acuerdo para liberar el derecho de vía y construir el puente de “El Paso de la Unión”, además, de la rehabilitación de la carretera que va de Potreritos hasta Zaragoza cuarta sección, y la carretera de Progreso Tular a Pino Suárez tercera.

Con estos resultados, el gobernador de Tabasco reafirma su compromiso por mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes, ayudando a las familias que más lo necesitan con programas sociales.