El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, inauguró el Foro Nacional ICAT Ferroviario 2025 ‘Vías de Progreso’, donde reafirmó su compromiso con la calidad educativa y la actualización de contenidos para atender la creciente demanda de personal capacitado en proyectos estratégicos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El evento reunió a especialistas, empresarios, académicos y más de 580 asistentes, de los cuales 326 obtuvieron acreditación oficial. Asimismo, se realizaron conferencias, paneles y mesas de trabajo.

Gobierno de Tabasco fortalece la formación técnica en transporte y logística ferroviaria (Cortesía )

Tabasco fortalece educación y desarrollo ferroviario

Durante el evento, el gobernador destacó que la capacitación técnica se vincula directamente con la modernización del sistema ferroviario y la transformación económica del Sur-Sureste.

“Los proyectos ferroviarios impulsados en la región sur sureste, forman parte de una política integral desde la cual se vincula la infraestructura con la educación y la capacitación con el bienestar de la gente” Javier May, gobernador de Tabasco

Además, señaló que el gobierno ha impulsado la única institución con un modelo integral de formación técnica, diseñada para formar profesionales en transporte, operación, mantenimiento y logística ferroviaria.

Por su parte, el director general de DGCFT, José Gonzalo Espina Mendoza, reconoció el liderazgo del gobernador y la coordinación con comunidades impactadas por proyectos ferroviarios, fortaleciendo la justicia social y el desarrollo económico regional.

Gobierno de Tabasco fortalece la formación técnica en transporte y logística ferroviaria (Cortesía )

Foro Nacional Ferroviario impulsa red nacional de formación

Durante el foro se entregaron reconocimientos, cartas descriptivas y material pedagógico a directores del ICAT de:

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Puebla

Sonora

Tlaxcala

Walter Manrique Chávez Cruz, director del IFORTAB, aseguró que la educación y la capacitación especializada no solo son herramientas de desarrollo, sino motores de transformación social y económica para todo México.

Además, afirmó que este tipo de foros posicionan al estado como un referente nacional en formación de talento humano ferroviario, promoviendo estándares de calidad y actualización curricular.

Gobierno de Tabasco fortalece la formación técnica en transporte y logística ferroviaria (Cortesía )

Entre los asistentes se encontraron funcionarios clave como Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, así como secretarios y representantes educativos de Chiapas y Tabasco.