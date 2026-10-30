El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, reconoció la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y su aportación a la democracia mexicana. Durante una gira por el municipio de Cárdenas, afirmó que la mejor manera de honrar su memoria es cumplirle al pueblo por el que siempre luchó.

En una asamblea comunitaria realizada antes de sus audiencias públicas en Tabasco, en el poblado Santa Rosalía, el mandatario recordó la participación del excandidato presidencial en las luchas por la democracia, la justicia y la atención a los sectores populares.

Sin él no se entiende la lucha de nuestro movimiento, la lucha por la democracia, por la justicia, por poner en el centro de la atención a nuestro pueblo. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Javier May durante gira en el municipio de Cárdenas, Tabasco (cortesía)

Javier May destaca legado de Cuauhtémoc Cárdenas en Tabasco

Durante su visita, el mandatario recordó que el municipio de Cárdenas fue el primero de Tabasco al que llegó un gobierno de oposición, en una etapa en la que los liderazgos de izquierda recaían en Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y, a nivel local, en Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador Javier May destacó la importancia de reconocer la trayectoria política de Cárdenas y su participación en los movimientos que impulsaron cambios en la vida democrática del país.

El gobernador sostuvo que honrar ese legado implica mantener la atención en las necesidades de la población y cumplir los compromisos con las comunidades.

Javier May durante gira en el municipio de Cárdenas, Tabasco (cortesía)

Gobernador inaugura obras y pone en marcha programa ganadero

Como parte de su recorrido por el municipio de Cárdenas, el gobernador Javier May inauguró el cárcamo de bombeo conocido como “El Embudo”, una infraestructura que, de acuerdo con la información del gobierno estatal, permaneció en abandono durante varios sexenios.

También puso en marcha el Programa de Constatación Progresiva de Hatos, cuyo objetivo es garantizar la sanidad del ganado y acompañar a los productores del sector.

Javier May durante gira en el municipio de Cárdenas, Tabasco (cortesía)

Fábrica de tableros de melina busca fortalecer la economía local

Durante la gira, el gobernador acompañó la inauguración de una fábrica de tableros de madera de melina, proyecto que busca contribuir al fortalecimiento de la economía local y a la generación de empleos.

Las actividades realizadas en el municipio incluyeron acciones relacionadas con infraestructura, producción ganadera y actividad industrial.

Con estas actividades, el gobierno estatal combinó la conmemoración del legado de Cuauhtémoc Cárdenas con una agenda de trabajo en Cárdenas, Tabasco, enfocada en atender a las comunidades y respaldar actividades productivas.