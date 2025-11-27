El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, entregó a 100 familias una vivienda nueva del programa Viviendas para el Bienestar “Construyendo Esperanzas”, estrategias que tienen como objetivo reducir el rezago habitacional en las comunidades rurales de Tabasco.

Jalapa invierte más de 33.9 millones de pesos en comunidades

Durante la entrega simbólica realizada en la ranchería Aquiles Serdán tercera sección, el mandatario destacó que este año se destinaron 33.9 millones de pesos para construir 100 viviendas en el municipio, beneficiando a habitantes de 16 comunidades jalapanecas.

Reyna María Montejo Martínez, una de las beneficiarias, agradeció el apoyo del gobernador por hacer realidad algo que se veía inalcanzable.

Javier May cumple el sueño de hogares dignos para 100 familias jalapanecas (Cortesía)

Por su parte, el mandatario estatal recordó que estas casas forman parte de las 3 mil 200 viviendas que se edifican en el 2025 y que se suman a la meta de 20 mil viviendas rurales proyectadas durante su administración.

Además, reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a través de la Conavi y el Infonavit ha impulsado la construcción de más de 90 mil viviendas en el país. Asimismo, pidió a las jefas de familia a que cuiden sus casas y no deshacerse de ellas.

Mientras tanto, el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Casasús Ruz, destacó que desde el inicio de la administración se han invertido 108 millones de pesos en obras de alto impacto en Jalapa.

Por su parte, el director del Invitab, Daniel Fernández Valenzuela, detalló que cada vivienda entregada cuenta con dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo y pórtico, cumpliendo con los estándares de vivienda digna.

Con estas acciones, el gobierno de Javier May reafirma su compromiso por mantener políticas y programas que beneficien a las y los tabasqueños, con el fin de mejorar su calidad de vida.