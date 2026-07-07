El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, supervisó las acciones del programa Pescando Vida en el municipio de Paraíso, donde destacó que la estrategia ha permitido comercializar 2.5 millones de ostiones y fortalecer la economía de las familias dedicadas a la actividad pesquera.

Durante su gira de trabajo, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, también encabezó la segunda jornada de repoblación de la laguna Mecoacán, mediante el depósito de conchas para favorecer la producción de ostión.

Javier May Rodríguez supervisó acciones de Pescando Vida y la repoblación de la laguna Mecoacán. (cortesía)

Pescando Vida beneficia a 400 familias en Paraíso

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que en el municipio de Paraíso el programa beneficia a 400 familias organizadas en 16 Comunidades de Aprendizaje Acuícola.

Además, señaló que actualmente la estrategia mantiene 4 millones de ostiones en agua y que los resultados obtenidos reflejan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en beneficio de las comunidades costeras.

Lo importante es que la transformación no se detenga, que siga avanzando. Hoy volvemos a constatar que la riqueza de nuestro estado es su gente, porque es buena y trabajadora, y está consciente de que debemos poner nuestro mejor esfuerzo para impulsar su desarrollo y que salga adelante. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Además, durante la supervisión el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, adelantó que su administración continuará brindando acompañamiento técnico a las y los productores, por lo que se fortalecerá la comercialización mediante la apertura de nuevos puntos de venta de Pescando Vida, luego de iniciar operaciones en Villahermosa, Cunduacán y Cárdenas.

Asimismo, indicó que se impulsarán acciones para generar valor agregado a los productos obtenidos mediante el programa.

Javier May Rodríguez supervisó acciones de Pescando Vida y la repoblación de la laguna Mecoacán. (cortesía)

Participan 700 productores en municipios ostioneros

Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario y Pesca, Guillermo Priego León, informó que Pescando Vida registra avances tanto en el componente de mojarra como en el de ostión.

Detalló que en los municipios ostioneros de Cárdenas y Paraíso participan 700 productores, quienes reciben un apoyo mensual para cubrir gastos mientras desarrollan la actividad acuícola.

Con estas acciones, el programa Pescando Vida busca fortalecer la producción pesquera y generar mejores condiciones económicas para las familias de Tabasco vinculadas al sector.