“Ya no tomo, me dejé de bandidos”, dijo Valeria Márquez en su video en vivo antes de ser víctima de feminicidio en Zapopan, Jalisco.

La influencer y tiktoker Valeria Márquez fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo dentro de su estética en Jalisco, hecho que conmocionó a Jalisco y México con eco internacional.

Aunque la Fiscalía de Jalisco mantiene su investigación bajo secrecía para no afectar los avances, ha dicho que este asesinato se investiga como feminicidio, mientras que las especulaciones sobre el móvil continúan.

Poco antes de ser asesinada, la influencer Valeria Márquez mostraba nerviosismo sobre qué podría pasarle después de que le avisaron que le darían un “regalo costoso” y la presencia de un hombre que fue a buscarla en motocicleta.

En cuestión de minutos la influencer trató de dejar indicios sobre lo que estaba pasando e hizo revelaciones antes de morir.

Blossom The Beauty Lounge: así era el salón de belleza de Valeria Márquez, influencer asesinada durante en vivo de TikTok

Valeria Márquez: Fiscalía de Jalisco aclara que aún no hay sospechosos ante versiones de El RR del CJNG

Una de ellas es que afirmó que ella estaba cambiando su vida porque ya no salía, no tomaba, ni tenía contacto con “bandidos”, lo que dejó como testimonio antes ser asesinada a tiro mientras transmitía en vivo.

“Ya bien rehabilitada niña hermosa, ya cambié, ya no salgo, ya no tomo, ya me dejé de bandidos, pura niña bien”

Valeria Márquez, influencer y tiktoker