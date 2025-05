Tras el feminicidio de Valeria Márquez el pasado 13 de mayo, se dieron a conocer algunos detalles de su grupo de difusión en Instagram llamado “Amigas Personales”.

La influencer fue atacada dentro de su salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco, por un hombre qu e le disparó en al menos 3 ocasiones .

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ya se investiga el feminicidio de la joven de 23 años.

Valeria Márquez tenía un grupo llamado “Amigas Personales” en Instagram; compartía capturas de conversaciones y su día a día

Valeria Márquez, quién fue víctima de feminicidio el pasado 13 de mayo dentro de su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, tenía un canal de difusión que llamó “Amigas Personales” en Instagram, donde compartía su día a día con sus seguidores, así como capturas de sus conversaciones.

El grupo fue abierto apenas el pasado 7 de abril, cuando la joven de 23 años pidió a sus seguidores ayudarla a nombrar el canal de difusión; hasta el 15 de mayo, la comunidad tenía 49.4 mil miembros.

Grupo Amigas Personales de Valeria Márquez (Instagram)

En el grupo Amigas Personales, Valeria Márquez compartía videos, mensajes y hasta capturas de pantalla de conversaciones con su amiga Vivian, con quien aparentemente convivía mucho.

En una de estas capturas, muestra una conversación con un contacto guardado como “infiel”, que aparentemente se trata de Vivian, donde muestra el tipo de relación que llevaban, pues le pide “una agarrada de mano” por ayudarla.

Este grupo fue abierto un mes antes de su feminicidio; sin embargo, no compartió tener problemas que pusieran en peligro su vida y sólo era usado para compartir mensajes de su día a día e informar cuando iniciaría una transmisión en vivo.

Entre estos mensajes, también compartió un desencuentro con su amiga Vivian, que por unos momentos le dijo que “ya no me quiere que ya no le hablara y que córtalas”; horas después actualizó afirmando que “ya volvimos a ser amigas por siempre”.

¿Qué le pasó a Valeria Márquez? Influencer fue víctima de feminicidio en su salón de belleza, ex novio es uno de los sospechosos

El pasado martes 13 de mayo un hombre entró al salón de belleza de Valeria Márquez y, después de confirmar su identidad, le disparó en el pecho y la cabeza; la joven de 23 años murió en el lugar.

Ante el feminicidio, usuarios de redes sociales y seguidores de la también modelo aseguraron que el principal sospechoso de dicho delito es su exnovio, identificado como Ricaro Ruiz Velazco, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto debido a que Valeria Márquez compartió en historias de Instagram una captura de pantalla donde la amenaza luego de que se enterara que salió a bailar a pesar de que terminaron su relación.

En esta publicación, Márquez lo responsabilizó de cualquier cosa que le pudiera pasar a ella o su familia.