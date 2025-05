Un supuesta amiga de Valeria Márquez señaló a Vivian de la Torre y Erika de llevar a cabo una traición en contra de la influencer, quien fue víctima de feminicidio durante un video en vivo; “le pusieron el dedo”, aseguró la supuesta amiga.

El 13 de mayo, cerca de las 18:30 horas, Valeria Márquez fue víctima de feminicidio dentro de su estética, “Blossom The Beauty Lounge”, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, cuando realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

Pese a que la Fiscalía General del Estado de Jalisco rechazó que exista una línea de investigación en contra de Vivian de la Torre, o de cualquier otra persona, por el femincidio de Valeria Márquez, una supuesta amiga de la influencer contradijo esta versión.

Tras el feminicidio de Valeria Márquez durante un video en vivo de TikTok en Jalisco, una supuesta amiga de la influencer señaló una implicación de Vivian de la Torre y Érika en este caso que aún es investigado por la Fiscalía de Jalisco.

En redes sociales, distintos comunicadores retomaron el video de la supuesta amiga de Valeria, quien, en medio de lágrimas, dijo que Vivian estaba “peleada” con Valeria y que “se perdonaron nada”.

La persona del mismo testimonio cuestionó a la persona que tomó el celular de Valeria Márquez luego de ser asesinada, situación por la que dijo que esa no fue “una reacción normal”, sino que dicha persona debió haber salido corriendo de la escena, pero sabía “que no le iban a hacer nada a ella”, argumentó.

“O sea, ¿tú crees que una persona normal viene le pausa el celular y ya? O sea, no wey, eso no es una reacción normal. Tú te olvidas que están en vivo y la agarras pero a ella. O sea, tú que vas a saber si vas a ser la siguiente y sales a correr, pero no la morra bien tranquilita que estaba a lado porque claro que sabía que no le iban a hacer nada a ella. Agarra el celular y ya. Así nomás”

Supuesta amiga de Valeria Márquez