El cabildo de Tequila se vio obligado la noche de este miércoles 8 de abril a suspender la votación para nombrar a un alcalde interino ante la ausencia de Lorena Rodríguez.

De acuerdo con la información, el cabildo había citado a los regidores de Tequila, Jalisco, para sostener una sesión extraordinaria y votar por el acalde interino, motivo por el cual era indispensable la asistencia de Lorena Rodríguez.

Tequila sin votación de alcalde interino tras ausencia de Lorena Rodríguez

Regidores de Tequila externaron su molestia la noche de este miércoles por la suspensión de la votación que definiría el futuro de Lorena Rodríguez como alcaldesa interina del municipio jalisciense.

El síndico del Municipio de Tequila, Fernando Contreras, señaló que también se ausentaron varios regidores, así como el secretario de gobierno municipal, Oscar Leal Landeros.

Contreras señaló que la convocatoria se realizó formalmente desde el 6 de abril, con la finalidad de celebrarse el 8 de abril en punto de las 19:00 horas.

El objetivo primordial de la sesión extraordinaria era evaluar los primeros 60 días del interinato y subsanar fallas en una votación previa que careció del respaldo mínimo de siete votos.

Contreras aclaró que el propósito no era una destitución inmediata, sino regularizar procesos internos que, de no atenderse, podrían acarrear responsabilidades legales para los integrantes del cabildo por errores de fondo y forma.

Lorena Marisol Rodríguez Rivera, alcaldesa interina de Tequila (Municipio de Tequila)

Reprochan fallas en servicios básicos en Tequila; llaman a diálogo con Lorena Rodríguez

Mientras el conflicto político persiste, Tequila enfrenta serias deficiencias en servicios básicos, destacando problemas críticos en la recolección de basura y el abasto de agua potable.

Además, el retraso en la expedición de licencias comerciales ha generado incertidumbre entre empresarios, afectando directamente la dinámica económica y el turismo de la localidad.

Ante la fallida votación, Fernando Contreras anunció el levantamiento de un acta circunstanciada para registrar los hechos y buscar un diálogo directo con Lorena Rodríguez.

El síndico llamó a dejar atrás las divisiones internas, subrayando que la prioridad debe ser el bienestar de la ciudadanía, por lo que se contempla presentar una nueva solicitud formal para retomar la discusión institucional a la brevedad posible.