Debido a un fuerte incendio en el vertedero municipal conocido como El Gavilán, las autoridades de Puerto Vallarta activaron una emergencia atmosférica este 28 de mayo.

Como medida preventiva, la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) suspendió las clases presenciales del turno matutino y cualquier actividad al aire libre en diversas colonias afectadas por el humo.

Estas son las zonas de Puerto Vallarta donde se suspendieron clases por emergencia atmosférica tras incendio en El Gavilán

Debido al incendio en el vertedero “El Gavilán” y la activación de una emergencia atmosférica, Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, informó sobre la suspensión de las clases presenciales y actividades al aire libre.

“Se suspenden las clases presenciales en el turno matutino y actividades al aire libre en las zonas señaladas por las autoridades, como medida preventiva para proteger la salud de toda la comunidad educativa” Juan Carlos Flores Miramontes

Suspenden clases en Puerto Vallarta por emergencia atmosférica tras incendio en El Gavilán (Secretaría de Educación Jalisco / Facebook )

Las colonias y zonas de Puerto Vallarta donde se aplicó la suspensión son:

El Colorado

Los Ángeles

El Zancudo

Verde Valle

Colinas del Valle

Ecoterra Paraíso

La Arboleda

Colonia Las Rosas

Ojo de Agua

Zonas y áreas aledañas a las mencionadas anteriormente

Esta medida fue tomada de forma preventiva para proteger la salud de los estudiantes, docentes y personal educativo ante la densa presencia de humo y la mala calidad del aire generada por el siniestro.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha o un horario específico para la reanudación de las clases en las zonas afectadas de Puerto Vallarta.

El regreso a las actividades escolares normales dependerá directamente de:

La evolución de la calidad del aire en la región, la cual está siendo monitoreada tras la activación de la emergencia atmosférica. El progreso de los bomberos en las labores para sofocar por completo el incendio en el vertedero “El Gavilán”.

Las autoridades han recomendado a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales que emitan Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Educación para conocer cualquier actualización sobre el reinicio de las actividades presenciales.

Esto es lo que se sabe sobre la emergencia atmosférica tras incendio en El Gavilán

El incendio en el vertedero “El Gavilán” se originó en una zona donde se almacenaban llantas en desuso.

Las autoridades municipales informaron de manera preliminar que el incendio presuntamente habría sido provocado, aunque será necesario realizar una investigación para determinar las causas exactas y deslindar responsabilidades.

Equipos de bomberos y Protección Civil trabajan arduamente para sofocar las llamas.

Se recomienda a los ciudadanos de zonas como El Colorado y Ojo de Agua permanecer en interiores, utilizar cubrebocas y mantener sus viviendas cerradas.

Hasta el momento, el siniestro se reporta bajo control y no se han registrado víctimas ni heridos de gravedad.