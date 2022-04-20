El alcalde de Tlajomulco, Jalisco, Salvador Zamora, presumió orgulloso el aplicar sanciones a familias por hacer uso de agua en albercas inflables, exhibió fotos de menores de edad.

Durante las celebraciones de Sábado de Gloria en Semana Santa , es una costumbre el mojarse , ya sea con albercas inflables o sin ellas, situación que ya no está autorizada por algunos funcionarios públicos, entre ellos Salvador Zamora.

Ante esto, el alcalde de Tlajomulco compartió que se aplicaron multas a quienes utilizaron agua para llenar dichas instalaciones.

No obstante, en redes sociales señalan que el llenar albercas solo está mal “si eres pobre” y acusan la existencia de “ecofacismo”.

Salvador Zamora exhibe infracciones a jaliscienses

A través de Twitter, el alcalde y ganadero Salvador Zamora, expuso algunas fotografías de personas que llenaron albercas inflables en sus hogares y presumió que les fueron impuestas sanciones.

Salvador Zamora comentó que en su administración en Tlajomulco han trabajado muy duro para evitar el desperdicio de agua, “sobre todo”, en la temporada donde el nivel de agua en ríos es baja.

El alcalde del municipio de Jalisco, indicó que como medida contra quienes desperdiciaron agua en albercas el pasado fin de semana, se les impusieron algunas sanciones , entre ellas:

infracciones

apercibimientos verbales (corrección disciplinarias verbales)



Alberca en Tlajomulco (Especial / Internet)

Salvador Zamora exhibe menores en fotografías

El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, compartió fotografías de menores dentro de las albercas en las casas y calles donde se presentaron infracciones.

Entre las colonias que se exhibieron están:

Lomas del Mirador



Villas Terranova



Valle de Los Cerezos



Valle de Los Sauces



Hacienda de los Eucaliptos



Aunque en algunas de las fotografías que Salvador Zamora publicó en su red social solo se aprecia a las albercas, en la mayoría de ellas hay niños expuestos.

Cabe resaltar que el mostrar a menores en fotografías es un delito, ya que puede violar dos decretos:

el derecho de intimidad de todas las personas



el sistema constitucional de protección de los niños



Usuarios de redes sociales acusan que Salvador Zamora hizo “ecofacismo”

Luego de la publicación del alcalde Salvador Zamora, en donde exhibe que fueron impuestas sanciones a quienes utilizaron agua para llenar albercas inflables, algunos ciudadanos acusaron la práctica de “ecofacismo”.

Los usuarios indicaron que solo está mal si utilizas el agua para llenar albercas de 100 litros cuando eres pobre, mientras que a quienes poseen piscinas más grandes y que ocupan hasta 70 mil litros de agua no tienen ninguna infracción.

A su vez, señalaron que no existen multas contra quienes tienen en sus complejos residenciales estas instalaciones.

¿Qué es el ecofacismo?

El ecofacismo es una definición política en la que se asocia el facismo con el ecologismo, es utilizada para exhibir la existencia de ecologismo radical afiliado a quienes presentan ideas nacionalistas.