Mario Puga, activista, promotor cultural y fundador del Espacio Cultural Tepito, murió el sábado 24 de octubre de 2026 luego de ser atropellado por un automóvil durante una persecución policial en la CDMX.

De acuerdo con información, los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que Mario Puga ya estaba muerto.

Además, el reporte médico señaló que sufrió politraumatismos y la amputación de la extremidad pélvica izquierda.

Muere Mario Puga (Especial)

¿Cómo murió Mario Puga durante la persecución policial en la colonia Morelos?

La muerte de Mario Puga ocurrió en el cruce de las calles Tapicería y Herreros, en la colonia Morelos de la CDMX; según los reportes, el activista circulaba en una motocicleta eléctrica.

Mario Puga fue embestido por un vehículo cuyos ocupantes intentaban escapar de la persecución policial de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las autoridades detuvieron a un hombre y dos mujeres que viajaban en el automóvil por ser los presuntos responsables de la muerte de Mario Puga.

Los sospechosos presuntamente estarían relacionados con una banda dedicada al robo de relojes y artículos de lujo en restaurantes de la capital.

Muere Mario Puga, fundador del Espacio Cultural Tepito (sidh.cdmx.gob.mx)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se dará seguimiento al caso de Mario Puga en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia.

Cabe recordar que Mario Puga fue fundador del Espacio Cultural Tepito, creador de Fotografitos de Tepito y director de PILARES en la colonia Morelos. Su trabajo se enfocó en preservar la identidad y la memoria del barrio, donde era reconocido como un referente comunitario.

Su muerte provocó muestras de condolencias de instituciones y representantes del Gobierno capitalino.