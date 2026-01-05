Desde la Cámara de Senadores, Movimiento Ciudadano hizo un llamado para que el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no sea aplicado a las remuneraciones por trabajar horas extra o en días obligatorios. Esta iniciativa tiene como objetivo que el ingreso extra no sea reducido por las cargas fiscales.

“Cobrar ISR sobre estas compensaciones es una penalización por trabajar más allá de lo obligatorio, en lugar de ser una recompensa” Movimiento Ciudadano

Movimiento Ciudadano asegura que el ISR en horas extra desmotiva a las y los trabajadores

Las y los senadores de MC expusieron que, aunque en la Ley Federal del Trabajo se reconoce y protege el derecho de las personas a recibir un monto adicional por horas extra, este pago se ve reducido por la retención del ISR.

“Mientras la primera busca compensar el esfuerzo adicional y garantizar condiciones económicas más justas, la segunda termina por disminuir el ingreso efectivo que el trabajador percibe por dicho esfuerzo” Movimiento Ciudadano

Asimismo, se señaló que las primeras nueve horas extra a la semana no generan pago de ISR, solo si están calculadas sobre el salario mínimo; sin embargo, al exceder esas nueve horas, sí se genera el pago completo del ISR, lo que genera un impacto directo en las economías de las familias que buscan un ingreso adicional.

“En consecuencia, el propósito compensatorio del pago de horas extraordinarias, que busca resarcir el desgaste físico y emocional derivado de jornadas prolongadas, se ve limitado por la carga fiscal aplicable, generando un impacto directo en su poder adquisitivo y en la proporcionalidad del ingreso recibido” Movimiento Ciudadano

Finalmente, la bancada naranja aseguró que las horas extra y días de descanso son para compensar a los empleados, por lo que al cobrar el ISR desmotiva a las personas, lo que implica que las y los trabajadores busquen maneras de evitar el pago de impuestos como no reportar horas extra o realizar el pago en efectivo, generando problemas entre autoridades fiscalizadoras, renuncias y despidos injustificados.