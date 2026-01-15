Durante un encuentro con medios de comunicación, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, hizo fuertes señalamientos al Partido Verde y Futuro de haber incitado a actos de violencia durante la manifestación en el Centro de Guadalajara.

Lemus expresó su preocupación ante los hechos ocurridos el sábado en Guadalajara y responsabilizó a los legisladores locales por haber incitado estos hechos.

Pablo Lemus condena violencia en manifestaciones

El gobernador señaló directamente al coordinador de los diputados del PT, Leonardo Almaguer, y a la coordinadora de los diputados de Futuro, Tonatzin Cárdenas, por presuntamente haber incitado a jóvenes y por haber trasladado a manifestantes con el objetivo de atacar inmuebles públicos y vandalizar espacios emblemáticos de la ciudad.

“El coordinador de los diputados del PT y la coordinadora de los diputados de Futuro incitaban y trajeron a manifestantes para que fueran a destruir el patrimonio de los jaliscienses y no respetaron el patrimonio” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Asimismo, aseguró que en redes sociales hay pruebas donde se evidencia la participación de los legisladores en la promoción de esta manifestación en Guadalajara, por lo que afirmó que es lamentable que los diputados locales no respeten el patrimonio y, además, promuevan acciones que pueden concluir en la detención de los jóvenes.

Lemus responsabiliza a diputados del PT y Futuro por violencia en protestas en Guadalajara (Cortesía)

El mandatario estatal explicó que el sábado se convocó a una manifestación violenta, por lo que hizo un llamado a la población para identificar a las y los responsables de dichos actos. Además, cuestionó a Futuro, asegurando que ya no existe como partido, mientras que el PT no cuenta con registro en Jalisco.

Finalmente, Pablo Lemus enfatizó que ambos legisladores están utilizando el derecho a manifestarse para incitar a la violencia y dañar el patrimonio de Jalisco.