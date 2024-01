Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena, respondió a Xóchitl Gálvez tras su llamado a debates rumbo a las elecciones 2024.

Esto luego de que la precandidata de Fuerza y Corazón por México llamó a Claudia Sheinbaum a debatir, siempre que “le dieran permiso.”

Cabe señalar que, según diversas encuestas, Claudia Sheinbaum lleva la ventaja en preferencias hacia los próximos comicios del 2 de junio 2024.

Para Claudia Sheinbaum Movimiento Ciudadano no existe y así lo demostró

Claudia Sheinbaum aseguró que ella no necesita pedir permiso para sostener debates con la aspirante a la presidencia de la oposición.

Ante el llamado directo de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum respondió que “no hace falta” ningún permiso; cuando salía de una reunión con integrantes de la American Society.

La respuesta de Sheinbaum va sobre una parte del discurso durante uno de los eventos de cierre de campaña de Xóchitl Gálvez en la Arena Ciudad de México, donde además aseguró que va a ganar las elecciones.

Por su parte, Mario Delgado, líder de Morena, aseguró que Claudia Sheinbaum acudirá a los 3 debates que va a organizar el Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, reviró que Xóchitl Gálvez podría no querer asistir a los debates porque “no se le permite usar promter” durante sus participaciones.

”Claro, en los debates que fije la autoridad electoral por supuesto que va a asistir nuestra candidata. Lo que hay que ver en las reglas del debate, pues es que no se permita el teleprompter. Entonces, más bien no sé si va a querer ir la candidata del PRI y el PAN si no se le permite usar prompter”

Mario Delgado