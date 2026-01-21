Luego de varias horas de deliberación en la Junta de Coordinación Política, el Congreso de Jalisco designó a Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez como nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción del estado.

Durante la sesión plenaria, presidida por el diputado Julio César Hurtado Luna, se registraron 32 votos a favor, cuatro votos nulos y un voto para Ricardo Sánchez Berumen.

Con una amplia trayectoria como abogado general del Gobierno de Jalisco, especialista en Derecho Constitucional y servidor público del Poder Judicial de la Federación, Eduardo Manzanilla Aznárez asume el cargo con el reto de fortalecer el combate a la corrupción en la entidad. A continuación, te contamos quién es y cuál ha sido su trayectoria.

¿Quién es Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez?

Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez cuenta con una trayectoria consolidada dentro de la administración pública de Jalisco, donde ha destacado por su perfil técnico y su especialización en Derecho Constitucional y Derecho Público.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos en el Gobierno estatal, entre ellos el de Abogado General del Gobernador, desde donde participó en la toma de decisiones jurídicas del Poder Ejecutivo. También encabezó la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Jalisco y ha intervenido en procesos vinculados al Poder Judicial de la Federación.

Su experiencia lo posiciona como una figura clave dentro del aparato jurídico del estado.

¿Qué edad tiene Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez?

Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez tiene 45 años.

¿Qué estudió Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez?

Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Posteriormente cursó una Maestría en Derecho Público en la misma institución.

¿En qué ha trabajado Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez?

Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez ha desarrollado su carrera principalmente en el sector público y jurídico, con una amplia experiencia en funciones gubernamentales y electorales: