Octavio Alan Ochoa fue un abogado que se desempeñó como consejero del PRI en Guadalajara.

En abril de 2026 se informó su asesinato en Jalisco, hecho que condenó el partido tricolor por la ola de violencia en el estado.

Asesinan a consejero del PRI en Guadalajara (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Quién era Octavio Alan Ochoa?

Octavio Alan Ochoa Martínez fue un abogado y consejero estatal del PRI en Jalisco, que prestaba sus servicios legales en el Despacho Asesoría Jurídica Serna y Asociados ubicado en la colonia Moderna.

Con su despacho, se dedicaba a dirimir asuntos del ámbito jurídico laboral, pues atendía conflictos entre trabajadores y empleadores con asesorías en despidos, contratos colectivos, prestaciones y conciliaciones.

El 1 de abril de 2026, el consejero tricolor en Jalisco fue atacado por dos sujetos armados que viajaban en motocicleta, quienes lo interceptaron cuando llegaba a su oficina en Jalisco.

Los responsables de la agresión dispararon en al menos dos ocasiones en su contra, dejándole heridas de gravedad por las que se reporta que murió unos cuantos minutos después.

¿Qué edad tenía Octavio Alan Ochoa, consejero del PRI?

No se ha difundido públicamente la edad de Octavio Alan Ochoa, los reportes oficiales y periodísticos sobre su asesinato en Jalisco no mencionan el dato.

¿Quién era la esposa de Octavio Alan Ochoa?

No existen registros sobre el estado civil del abogado Octavio Alan Ochoa, por lo que no se sabe si tenía esposa o era soltero.

¿Cuántos hijos tuvo Octavio Alan Ochoa?

No se ha reportado ningún detalle relacionado con el entorno familiar de Octavio Alan Ochoa, por lo que no se sabe si el consejero del PRI tenía hijos.

¿Qué estudió Octavio Alan Ochoa?

En cuanto a la formación académica de Octavio Alan Ochoa, no se cuenta con un perfil curricular, pero se puede determinar que estudió Derecho debido a su desempeño como abogado.

¿En qué trabajó Octavio Alan Ochoa?

En lo que respecta a la experiencia laboral que desarrolló Octavio Alan Ochoa Martínez, los datos disponibles solo permiten establecer que trabajó en estos puestos:

Abogado laboral en el despacho Asesoría Jurídica Serna y Asociados

Connsejero estatal del PRI en Jalisco

Octavio Alan Ochoa, consejero del PRI, fue asesinado en Jalisco

El miércoles 1 de abril de 2026, el abogado Octavio Alan Ochoa fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, cuando llegaba a su despacho jurídico ubicado en la colonia Moderna.

En el sitio, 2 sujetos armados que viajaban en motocicleta lo interceptaron y le dispararon en al menos un par ocasiones, provocando que muriera unos cuantos minutos después.

La presidenta estatal del PRI en Jalisco, Laura Haro, confirmó el homicidio de Octavio Alan Ochoa, mientras la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación por el asesinato.