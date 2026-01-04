La Fiscalía de Jalisco confirmó el asesinato de Adrián Corona, presidente de Grupo Corona en el municipio de Atenguillo.

Cabe destacar que el empresario había sido reportado como desaparecido, luego del ataque directo que sufrió junto a su familia.

¿Quién fue Adrián Corona?

José Adrián Corona Radillo fue un empresario mexicano ampliamente conocido en Jalisco por ser el presidente de Grupo Corona, una empresa familiar dedicada a la producción, comercialización y promoción de tequila y mezcal con sede en Tonaya, Jalisco, de donde era originario.

Era una figura prominente en la industria tequilera de la región y reconocido por su liderazgo en la compañía.

La muerte de Adrián Corona se confirmó el 3 de enero de 2026 tras ser víctima de un secuestro mientras viajaba por la carretera hacia Puerto Vallarta, junto a su familia.

¿Qué edad tenía Adrián Corona?

No hay información pública verificada sobre la fecha de nacimiento o edad exacta de Adrián Corona, presidente de Grupo Corona.

¿Quién era la esposa o pareja de Adrián Corona?

Los reportes periodísticos indican que Adrián Corona viajaba con su pareja hacia Talpa de Allende, cuando fueron interceptado por agresores el pasado 29 de diciembre de 2025.

Sin embargo, no se menciona su nombre ni antecedentes públicos sobre ella.

¿Cuántos hijos tenía Adrián Corona?

Según los informes de la Fiscalía de Jalisco, Adrián Corona estaba acompañado por sus hijos cuando fue secuestrado, lo que indica que tenía al menos dos hijos.

En algunos reportes se menciona que eran hijo e hija aunque no está confirmado; tampoco se detallan sus nombres o edades.

¿Qué estudió Adrián Corona?

Aunque su perfil académico específico no es de dominio público, algunos datos profesionales vinculados a Adrián Corona sugieren que tuvo formación en instituciones como la Universidad La Salle.

Su gestión al frente de Grupo Corona demostró una alta especialización en administración de negocios y comercio exterior para la industria de bebidas alcohólicas, aunque no se sabe con exactitud qué licenciaturas o estudios tuvo.

¿En qué trabajó Adrián Corona?

Adrián Corona fue un empresario tequilero y presidente de Grupo Corona, la empresa familiar dedicada a la producción de bebidas tradicionales de agave como tequila y mezcal.

Por lo que la mayor parte de su vida estuvo dedicada al sector agroindustrial y de licores como:

Presidente de Grupo Corona: la empresa se posicionó como un referente en la producción de tequila con presencia en mercados extranjeros

Promotor Industrial: fue una figura activa en la comunidad empresarial de Tonaya y el resto de Jalisco, participando en el desarrollo de la economía regional a través de la cadena de valor del agave

El pasado 3 de enero de 2026, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó el asesinato de Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, tras haber sido privado de la libertad frente a su familia en el municipio de Atenguillo.

Se sabe que el empresario viajaba junto a su pareja e hijos hacia Puerto Vallarta cuando fueron interceptados en la carretera de Atenguillo, Jalisco por un grupo armado.

Los agresores despojaron a la familia de Adrián Corona de sus pertenencias y se llevaron por la fuerza al empresario, dejando a su familia en el lugar.

Las autoridades señalaron que, durante el tiempo que estuvo desaparecido, no se registró ninguna comunicación por parte de los captores para exigir el pago de un rescate.

Días después, el cuerpo de Adrián Corona fue localizado en la carretera del municipio, según la Fiscalía de Jalisco, con huellas de violencia, golpes y al menos un impacto de bala.

Los restos de Adrián Corona fueron entregados a sus familiares el 1 de enero de 2026, mientras la Vicefiscalía en Investigación Regional de Jalisco mantiene una carpeta de investigación abierta para identificar a los responsables del homicidio y determinar el móvil del mismo.