El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció un paquete de apoyos para amortiguar el impacto del ajuste a la tarifa del transporte público, luego de que el Comité Técnico de Tarifas estableciera que el costo actualizado del pasaje asciende a 14 pesos, tras considerar el incremento en los insumos y la demanda del servicio.

El mandatario estatal reconoció que, si bien el análisis técnico es válido, una tarifa de 14 pesos representaría un golpe significativo a la economía de las familias jaliscienses, por lo que su administración decidió implementar un plan de acción inmediato para proteger a las y los usuarios, sin frenar el crecimiento ni la mejora del sistema de transporte.

Jalisco mantendrá una de las tarifas más bajas del país en transporte público

Pablo Lemus informó que en 2026 se destinará una bolsa de 1,200 millones de pesos, la cual se entregará directamente a los usuarios a través de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, y no a los transportistas.

Con este esquema, las personas usuarias pagarán 11 pesos por viaje, mientras que el Gobierno del Estado absorberá 3 pesos por cada pasaje como subsidio. La prioridad en la entrega de la tarjeta será para personas adultas mayores, estudiantes y grupos prioritarios.

El gobernador subrayó que este será el primer ajuste a la tarifa en siete años y aseguró que será el único incremento durante su sexenio. Tras un proceso de negociación con los transportistas, se acordó que la nueva tarifa entrará en vigor hasta abril de 2026, una vez que la Tarjeta Única haya sido distribuida a la totalidad de los usuarios.

Además, Lemus destacó que, aun con el ajuste, Jalisco mantendrá una tarifa por debajo de la que se cobra en otras ciudades del país, como Monterrey y Tijuana, donde el pasaje cuesta 16 pesos; Saltillo, con 15 pesos; Toluca, con 14 pesos; y León, Durango y Torreón, donde se pagan 13 pesos por viaje.

Hace unas horas, el Comité tarifario determinó un ajuste a la tarifa del transporte público para llegar a un costo real actualizado de 14 pesos.



Entendemos los argumentos del Comité, pero una tarifa de 14 pesos sería inviable y un tremendo golpe al bolsillo de la mayoría de las… pic.twitter.com/yIYDf7V7VD — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 26, 2025

Pablo Lemus apuesta por un transporte público más eficiente y moderno

El gobernador destacó que desde hace siete años las y los jaliscienses pagan por un sistema de transporte que ha registrado un proceso constante de modernización, con inversiones y proyectos estratégicos como:

Línea 3 del Tren Ligero, que fortaleció la conectividad del sistema de transporte masivo.

Mi Macro Periférico, como eje clave para mejorar la movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Entrega de más de 200 camiones nuevos en distintas regiones del estado.

Incorporación de unidades eléctricas en Puerto Vallarta, como parte de la transición hacia un transporte más sustentable.

Inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero hacia Tlajomulco, que amplió la cobertura del sistema ferroviario.

Finalmente, Pablo Lemus reiteró su compromiso de que el esfuerzo adicional que harán las familias será correspondido con mejoras en el servicio, como una mayor frecuencia, reducción de tiempos de espera y mayor capacidad para evitar la saturación en horas pico.

Entre los proyectos anunciados destacan la consolidación de la Línea 4, la puesta en marcha de Mi Macro Aeropuerto, la ampliación de Mi Macro Periférico hacia Tonalá, la llegada de más vagones para las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero, nuevas unidades articuladas y la expansión del sistema Mi Bici, con más estaciones y bicicletas eléctricas.